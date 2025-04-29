وزير خارجية سوريا يلتقي بمسؤولين كبار في وزارة الخارجية الأميركية

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كشف مصدران مطلعان ان سيلتقي بمسؤولين كبار في أمس لاحق الثلاثاء في ، وسيطلب تقديم خارطة طريق واضحة لتخفيف عن بشكل دائم.ويزور لحضور اجتماعات في ، حيث رفع علم ذي النجوم الثلاث ليكون الرسمي لسوريا بعد 14 عاما من اندلاع الحرب.وسيكون هذا أول اجتماع بين مسؤولين أميركيين والشيباني على الأراضي الأميركية، ويأتي بعد رد سوريا في وقت سابق من هذا الشهر على قائمة شروط وضعتها لاحتمال تخفيف جانب من العقوبات.وأكدت المتحدثة باسم الأميركية تامي بروس أن "بعض ممثلي السلطات السورية المؤقتة" موجودون في نيويورك لحضور اجتماعات الأمم المتحدة، لكنها أحجمت عن قول ما إذا كان من المزمع عقد أي اجتماعات مع مسؤولين أميركيين.وأضافت: "نواصل تقييم سياستنا تجاه سوريا بحذر وسنحكم على السلطات المؤقتة بناء على أفعالها. لسنا بصدد تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا حاليا، ولا أستطيع أن أقدم لكم أي معلومات مسبقة بخصوص أي اجتماعات".وقال أحد المصدرين إن حريصة على رؤية خارطة طريق واقعية من الولايات المتحدة لتخفيف العقوبات بشكل دائم، مع تقديم جدول زمني واقعي لتلبية مطالب واشنطن لرفع العقوبات.(سكاي نيوز)