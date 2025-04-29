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عربي-دولي

ترامب عن بايدن: كان ينام على الشاطئ بينما الصراع في أوكرانيا يستعر

Lebanon 24
29-04-2025 | 23:31
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أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الصراع في أوكرانيا لم يكن ليسمح له بالنوم على الشاطئ كما كان يفعل سلفه جو بايدن الذي كان يستمتع بإجازاته أمام الكاميرات في خضم الأزمات العالمية.
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وقال ترامب خلال تجمع جماهيري في مدينة وارن بولاية ميشيغان بمناسبة مرور 100 يوم على ولايته الرئاسية الثانية: "كان بايدن يذهب إلى الشاطئ ويغفو خلال ثوان، أما أنا لو كنت مكانه لكنت بقيت أتقلب في فراشي، أفكر: كيف نهزم الصين؟ كيف نوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا؟ بينما هو ينام أمام الكاميرات".
    
وأضاف: "لم أكن لأتمكن من النوم على الشاطئ كما كان يفعل بايدن".

وتتوافق تصريحات ترامب مع موجة انتقادات طالت سلفه جو بايدن، الذي واجه خلال فترة ولايته اتهامات متكررة بالإهمال والانشغال بعطل شخصية في أوقات حرجة.

وقد رصدت الكاميرات بايدن، الذي أطلق ترامب عليه لقب "جو النعسان"، برفقة زوجته جيل على شاطئ ريهوبوث في ديلاوير خلال أيلول 2024، حيث ظهر جالسا تحت مظلة زرقاء، مرتديا قبعة سوداء، وهو يتحدث عبر الهاتف ويحيي الكاميرات.
 
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