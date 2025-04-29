ترامب عن بايدن: كان ينام على الشاطئ بينما الصراع في أوكرانيا يستعر

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أكد الرئيس الأميركي أن الصراع في لم يكن ليسمح له بالنوم على الشاطئ كما كان يفعل سلفه الذي كان يستمتع بإجازاته أمام الكاميرات في خضم الأزمات العالمية.وقال خلال تجمع جماهيري في مدينة وارن بولاية ميشيغان بمناسبة مرور 100 يوم على ولايته الرئاسية الثانية: "كان يذهب إلى الشاطئ ويغفو خلال ، أما أنا مكانه لكنت بقيت أتقلب في فراشي، أفكر: كيف نهزم ؟ كيف نوقف الحرب بين وأوكرانيا؟ بينما هو ينام أمام الكاميرات".وأضاف: "لم أكن لأتمكن من النوم على الشاطئ كما كان يفعل بايدن".وتتوافق تصريحات ترامب مع موجة انتقادات طالت سلفه جو بايدن، الذي واجه خلال فترة ولايته اتهامات متكررة بالإهمال والانشغال بعطل شخصية في أوقات حرجة.وقد رصدت الكاميرات بايدن، الذي أطلق ترامب عليه لقب "جو النعسان"، برفقة زوجته جيل على شاطئ ريهوبوث في خلال أيلول 2024، حيث ظهر جالسا تحت مظلة زرقاء، مرتديا قبعة سوداء، وهو يتحدث عبر الهاتف ويحيي الكاميرات.