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عربي-دولي

ترامب يكشف حلم بوتين الحقيقي.. ويقول "لا أثق بأحد 100% "

Lebanon 24
29-04-2025 | 23:48
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على الرغم من ابداء استياءه خلال الفترة الماضية من الهجمات الروسية على أوكرانيا، لاسيما بعد لقائه الرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي في روما قبل أيام، أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يريد السلام.
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فقد أعرب ترامب في مقابلة مع شبكة "إي بي سي" اليوم الأربعاء عن اعتقاده بأن بوتين يريد السلام.

وقال إن الرئيس الروسي "يرغب في إنهاء الحرب ولو لم أكن موجودا لأراد في السيطرة على كامل أوكرانيا".

"حلمه الحقيقي"
كما أضاف قائلاً:" أعتقد أن حلمه الحقيقي كان السيطرة على البلاد بأكملها... لكن أعتقد أنه بسببي، لن يفعل ذلك".

أما حين سئل عما إذا كان يثق ببوتين، فأجاب "أنا لا أثق بأحد 100%"
 
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