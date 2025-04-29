ترامب يكشف حلم بوتين الحقيقي.. ويقول "لا أثق بأحد 100% "

على الرغم من ابداء استياءه خلال الفترة الماضية من الهجمات الروسية على ، لاسيما بعد لقائه الرئيس الأوكراني في قبل أيام، أشار الرئيس الأميركي إلى أن نظيره الروسي يريد السلام.

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فقد أعرب في مقابلة مع شبكة "إي بي سي" اليوم الأربعاء عن اعتقاده بأن يريد السلام.



وقال إن "يرغب في إنهاء الحرب ولو لم أكن موجودا لأراد في السيطرة على كامل أوكرانيا".



"حلمه الحقيقي"

كما أضاف قائلاً:" أعتقد أن حلمه الحقيقي كان السيطرة على البلاد بأكملها... لكن أعتقد أنه بسببي، لن يفعل ذلك".



أما حين سئل عما إذا كان يثق ببوتين، فأجاب "أنا لا أثق بأحد 100%"