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أكد في نيشتشاييف أن بناء هيكل أمني في بدون أمر مستحيل.جاءت تصريحات السفير خلال مشاركته في مناقشة حوارية بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى وتحرير ألمانيا وأوروبا من ، والتي أقيمت في مسرح "أوست" بمنطقة أدلرشوف في .وقال الدبلوماسي الروسي: "أنت محق تماما أيها الجنرال (إيريك فاد، المستشار العسكري السابق للمستشارة أنغيلا ميركل) عندما تقول إن هيكل الأمن بدون أو ضد روسيا أمر لا يمكن تصوره ومستحيل. هذا ضرب من الخيال العلمي".وأضاف أن مصالح روسيا الأمنية "لم تؤخذ في الاعتبار على الإطلاق في المسار اللاحق للتاريخ الأوروبي"، معربا عن أسفه لهذا الواقع.من جانبه، أعرب إيريك فاد، الجنرال المتقاعد والمستشار العسكري السابق للمستشارة الألمانية ، عن رأيه بأن تحقيق السلام في أوروبا مستحيل بدون مشاركة روسيا، قائلا: "لن نتمكن من تحقيق السلام في أوروبا بدون مشاركة روسيا. هذا لن ينجح".كما وصف فاد قرار عدم قبول انضمام إلى حلف خلال قمة الحلف في بوخارست عام 2008 بأنه كان قرارا صائبا، مشيرا إلى أن "ألمانيا بقيادة وفرنسا بقيادة الرئيس السابق قالتا في ذلك الوقت: 'لا، لا ينبغي لنا فعل ذلك'. ومن وجهة نظري، كان هذا صحيحا".يذكر أن كان قد وصف خلال لقاء نظمته مع رؤساء وكالات الأنباء العالمية على هامش منتدى سان الاقتصادي الدولي، ادعاءات الغرب الجماعي عن استعداد روسيا لمهاجمة دول حلف الناتو بأنها "هراء" و"كلام فارغ". (روسيا اليوم)