50 عاما على سقوط سايغون.. عرض عسكري ضخم في فيتنام

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انطلق في شوارع وسماء منه في جنوب الأربعاء عرض عسكري ضخم احتفالا بمرور 50 عاما على سقوط ، الحدث الذي مثّل إعادة توحيد البلاد تحت رعاية .وحلّقت في سماء المدينة طائرات مقاتلة ومروحيات تحمل أعلاما، في حين تقدّمت المواكب المشاركة في العسكري دبّابة عليها صورة الزعيم الثوري الذي باتت سايغون تحمل اسمه.وللمرة الأولى يشارك في هذه المناسبة جنود صينيون.ويشارك أكثر من 13 ألف شخص في العرض العسكري في هذه المدينة التي استسلم فيها الجنوب المؤيّد لأميركا في 30 أبريل 1979، لتنتهي بذلك إحدى أهم حلقات الحرب الباردة.وقالت لوكالة فرانس برس تران ين، وهي شابة من سكان المدينة تبلغ من العمر 22 عاما، وقد ارتدت الزي التقليدي أمام قصر الذي كان مقر إقامة رئيس فيتنام الجنوبية "سنقضي وقتا ممتعا".وأضافت "هذا أمر يحدث مرة واحدة فقط في العمر".ومنذ أيام يسود جو احتفالي على المدينة الكبرى، حيث ترفرف مجموعة كبيرة من الأعلام، بما في ذلك الأحمر والأزرق، الذي تتوسطه نجمة ذهبية، لجيش الفيت كونغ.ويحتفل الحزب الشيوعي في 30 أبريل من كل عام بـ"يوم إعادة التوحيد". (سكاي نيوز)