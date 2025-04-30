الهند.. مقتل 15 شخصا جراء حريق في فندق بكولكاتا

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لقي 15 شخصا على الأقل مصرعهم جراء حريق في أحد فنادق مدينة ، حسب الشرطة.وصرح مانوج فيرما، قائد شرطة كولكاتا للصحفيين بأنه تم إنقاذ العديد من الأشخاص من غرف وسطح الفندق، مضيفا أن الحريق الذي اندلع مساء الثلاثاء أصبح الآن .وأكد وجود "15 ضحية على الأقل".وأشار فيرما إلى أنه تم السيطرة على الحريق وأن "عمليات التبريد جارية".وهرعت سيارات الإطفاء وفرق الدفاع المدني والإنقاذ للعمل على جهود الإنقاذ وإخماد النيران المشتعلة، وتداولت مقاطع وصور توثق الحريق الضخم والنيران تشتعل وتتصاعد داخل مبنى الفندق.وأفادت وكالة أنباء " أوف إنديا" التي التقطت صورا لألسنة اللهب المتصاعدة من المبنى بأن "العديد من الأشخاص شوهدوا وهم يحاولون الفرار عبر النوافذ والحواف الضيقة للمبنى".وذكرت صحيفة "ذا تلغراف" الصادرة في كولكاتا أن شخصا واحدا على الأقل لقي حتفه عندما قفز من الشرفة محاولا الهرب من الحريق.وتعد حرائق المباني أمرا شائعا في بسبب نقص معدات مكافحة الحرائق وتجاهل لوائح السلامة بشكل متكرر.