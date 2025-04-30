أول مشاركة له منذ آذار.. الجيش البريطاني يشن غارات جوية بالتعاون مع الولايات المتحدة ضد أهداف حوثية

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شن الجيش ضربات جوية بالتعاون مع استهدفت الحوثيين باليمن في أول مشاركة بريطانية بالحملة الجديدة التي تقودها ضد الحركة.وقدمت المتحدة شرحا مفصلا لأسباب تنفيذ الضربة، في خطوة مغايرة للولايات المتحدة التي لم تفصح عن تفاصيل كثيرة حول أكثر من 800 غارة نفذتها منذ بدء حملتها في 15 آذار.وتحمل الحملة اسم "عملية رايدر الخشنة" وتستهدف "المتمردين".وأوضحت أن الموقع المستهدف كان "مجموعة من المباني التي يستخدمها الحوثيون لتصنيع الطائرات المسيرة من النوع الذي يستخدم في مهاجمة السفن في وخليج عدن، وتقع على بعد نحو 25 كيلومترا ".وقال هيلي: "تم اتخاذ هذا الإجراء ردا على التهديد المستمر من الحوثيين لحرية الملاحة، فقد أدى تراجع الشحن الأحمر بنسبة 55% إلى خسائر بمليارات الدولارات، مما زاد من زعزعة الاستقرار في المنطقة وعرض الأمن الاقتصادي للأسر في المملكة المتحدة للخطر".يذكر أن أمر يوم 15 آذار الماضي ببدء عملية عسكرية لضرب مواقع للحوثيين على خلفية إطلاقهم للصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه والسفن في البحر الأحمر وخليج عدن. (روسيا اليوم)