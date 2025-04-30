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عربي-دولي

أول مشاركة له منذ آذار.. الجيش البريطاني يشن غارات جوية بالتعاون مع الولايات المتحدة ضد أهداف حوثية

Lebanon 24
30-04-2025 | 01:39
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شن الجيش البريطاني ضربات جوية بالتعاون مع الولايات المتحدة استهدفت الحوثيين باليمن في أول مشاركة بريطانية بالحملة الجديدة التي تقودها واشنطن ضد الحركة.
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وقدمت المملكة المتحدة شرحا مفصلا لأسباب تنفيذ الضربة، في خطوة مغايرة للولايات المتحدة التي لم تفصح عن تفاصيل كثيرة حول أكثر من 800 غارة نفذتها منذ بدء حملتها في 15 آذار.

وتحمل الحملة اسم "عملية رايدر الخشنة" وتستهدف "المتمردين".

وأوضحت وزارة الدفاع البريطانية أن الموقع المستهدف كان "مجموعة من المباني التي يستخدمها الحوثيون لتصنيع الطائرات المسيرة من النوع الذي يستخدم في مهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، وتقع على بعد نحو 25 كيلومترا جنوب مدينة صنعاء".

وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي: "تم اتخاذ هذا الإجراء ردا على التهديد المستمر من الحوثيين لحرية الملاحة، فقد أدى تراجع الشحن عبر البحر الأحمر بنسبة 55% إلى خسائر بمليارات الدولارات، مما زاد من زعزعة الاستقرار في المنطقة وعرض الأمن الاقتصادي للأسر في المملكة المتحدة للخطر".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر يوم 15 آذار الماضي ببدء عملية عسكرية لضرب مواقع للحوثيين على خلفية إطلاقهم للصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل والسفن في البحر الأحمر وخليج عدن. (روسيا اليوم)
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