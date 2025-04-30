ترامب يمزح ويبدي رغبته في أن يكون البابا القادم للفاتيكان

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قال الرئيس الأميركي مازحا إنه يرغب في أن يصبح البابا القادم للفاتيكان خلفا للبابا فرنسيس الذي توفي الأسبوع الماضي عن عمر ناهز 88 عاما.وقال للصحفيين، عندما سُئل عمن يود أن يصبح المقبل: "أود أن أصبح البابا. سيكون هذا خياري الأول".وأشار ترامب إلى أنه ليس لديه تفضيلا معينا، مضيفا "يجب أن أقول إن لدينا كاردينالا من مكان يسمى وهو جيد جدا، لذلك سنرى ما سيحدث".ولا يعد ، رئيس أساقفة نيويورك، من بين المرشحين المحتملين لتولي المنصب، إلا أن القائمة تضم أميركيا آخر هو الكاردينال توبين، رئيس أساقفة نيوارك في ولاية نيوجيرزي. ولم يسبق أن تولى أميركي منصب البابا.وسافر ترامب وزوجته إلى في مطلع الأسبوع لحضور جنازة أول للفاتيكان من أميركا اللاتينية.وتبادل ترامب والبابا فرنسيس الانتقادات على مدى عقد من الزمان، وكانت أغلبها تتمحور حول مناشدة البابا للتعاطف مع المهاجرين، وهي الفئة التي سعى ترامب مرارا إلى ترحيلها.وسيدخل حوالي 135 من الكرادلة قريبا مجمعا سريا لاختيار البابا القادم، دون وجود أي مرشح واضح في الأفق. (سكاي نيوز)