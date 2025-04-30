غوتيريش: المساعدات في غزة غير قابلة للتفاوض

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ندد بمنع دخول الغذاء والوقود والأدوية والإمدادات إلى منذ نحو شهرين.وقال في تغريدة على موقع "إكس" اليوم الأربعاء إن منع إسرائيل دخول الغذاء والوقود والأدوية إلى غزة يحرم أكثر من مليوني شخص من الإغاثة المنقذة للحياة.وشدد أن المساعدات "غير قابلة للتفاوض وعلى إسرائيل حماية المدنيين والموافقة على برامج الإغاثة وتسهيل تنفيذها".