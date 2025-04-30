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غوتيريش: المساعدات في غزة غير قابلة للتفاوض

Lebanon 24
30-04-2025 | 02:58
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ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمنع إسرائيل دخول الغذاء والوقود والأدوية والإمدادات إلى قطاع غزة منذ نحو شهرين.
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وقال في تغريدة على موقع "إكس" اليوم الأربعاء إن منع إسرائيل دخول الغذاء والوقود والأدوية إلى غزة يحرم أكثر من مليوني شخص من الإغاثة المنقذة للحياة.

وشدد أن المساعدات "غير قابلة للتفاوض وعلى إسرائيل حماية المدنيين والموافقة على برامج الإغاثة وتسهيل تنفيذها".
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