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عربي-دولي

طهران تحذر: أي هجوم إسرائيلي علينا يهدد بتفجير المنطقة

Lebanon 24
30-04-2025 | 03:05
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على وقع التهديدات الإسرائيلية المتواصلة منذ بدء المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة منذ 12 نيسان الحالي، أطل رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، محذراً.
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فقد اعتبر أن أي هجوم إسرائيلي على بلاده سيؤدي إلى إشعال برميل البارود، ويهدّد بتفجير المنطقة بأكملها.
كما اعتبر في تغريدة نشرها أمس على حسابه في منصة إكس أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول ضرورة تفكيك البرنامج النووي الإيراني لا قيمة لها في التأثير على المفاوضات الجارية بين بلاده وواشنطن.

يعرض القواعد الأميركية للرد
وشدد على أن "إسرائيل لن تقدِم على أي مغامرة من دون إذن من واشنطن". إلا أنه هدد قائلا إن "أن أي هجوم على بلاده سيعرض القواعد الأميركية للرد"، وفق تعبيره.

أتى ذلك، بعدما أعلنت الإدارة الأميركية في بيان أمس أنها ستواصل محاسبة كل من يسعى إلى تطوير برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني. وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن "تطوير إيران المتسارع للصواريخ وغيرها من القدرات العسكرية يُعرّض سلامة الولايات المتحدة وشركائها للخطر".
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