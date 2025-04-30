طهران تحذر: أي هجوم إسرائيلي علينا يهدد بتفجير المنطقة

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فقد اعتبر أن أي هجوم إسرائيلي على بلاده سيؤدي إلى إشعال برميل البارود، ويهدّد بتفجير المنطقة بأكملها. على وقع التهديدات المتواصلة منذ بدء المفاوضات غير المباشرة بين والولايات المتحدة منذ 12 نيسان الحالي، أطل ، ، محذراً.فقد اعتبر أن أي هجوم إسرائيلي على بلاده سيؤدي إلى إشعال برميل البارود، ويهدّد بتفجير المنطقة بأكملها.

كما اعتبر في تغريدة نشرها أمس على حسابه في منصة إكس أن تصريحات حول ضرورة تفكيك البرنامج الإيراني لا قيمة لها في التأثير على المفاوضات الجارية بين بلاده وواشنطن.



يعرض القواعد الأميركية للرد

وشدد على أن " لن تقدِم على أي مغامرة من دون إذن ". إلا أنه هدد قائلا إن "أن أي هجوم على بلاده سيعرض القواعد الأميركية للرد"، وفق تعبيره.



أتى ذلك، بعدما أعلنت في بيان أمس أنها ستواصل محاسبة كل من يسعى إلى تطوير برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني. وقال إن "تطوير إيران المتسارع للصواريخ وغيرها من القدرات العسكرية يُعرّض سلامة وشركائها للخطر".