بعدما أشاد ، ، بـ"بطولات جنود من شاركوا في معركة كورسك التي انتهت قبل أيام باستعادة السيطرة عليها وإنهاء الوجود الأوكراني فيها"، كشف نائب جنوبي متخصّص بالاستخبارات جديدا.

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فقد أعلن النائب كويون، عضو ، إثر إحاطة مع مسؤول في الاستخبارات الجنوبية، اليوم الأربعاء، أنّ حوالي 600 عسكري كوري شمالي قتلوا حتى اليوم أثناء مشاركتهم في القتال إلى جانب القوات الروسية في حربها ضد .



2000 جريح

كما أضاف أنّ حوالي ألفي عسكري جريح أعيدوا إلى بلدهم جوا أو عبر القطارات بين كانون الثاني وآذار.



وأشار إلى أن العسكريين القتلى حرقت جثثهم في ونُقل رمادهم إلى الشمالية.

إلى ذلك، لفت إلى أنّ كوريا الشمالية ساندت القوات الروسية في استعادة عبر نشر 18 ألف عسكري على مرحلتين، مشيرا إلى أنّ وتيرة القتال انخفضت كثيرا منذ آذار حين استعيدت السيطرة على . وقال إنّ "احتمال أن تكون هناك مرحلة ثالثة لا يمكن استبعادها تماما" على الرّغم من أنّه لم تصدر عن أية إشارات إلى عزمها على إرسال قوات جديدة إلى روسيا.