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عربي-دولي

600 كوري شمالي قضوا خلال قتالهم مع روسيا

Lebanon 24
30-04-2025 | 03:07
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بعدما أشاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بـ"بطولات جنود من كوريا الشمالية شاركوا في معركة كورسك التي انتهت قبل أيام باستعادة الروس السيطرة عليها وإنهاء الوجود الأوكراني فيها"، كشف نائب كوري جنوبي متخصّص بالاستخبارات جديدا.
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فقد أعلن النائب لي سيونغ كويون، عضو لجنة الاستخبارات البرلمانية، إثر إحاطة مع مسؤول في الاستخبارات الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، أنّ حوالي 600 عسكري كوري شمالي قتلوا حتى اليوم أثناء مشاركتهم في القتال إلى جانب القوات الروسية في حربها ضد أوكرانيا.

2000 جريح
كما أضاف أنّ حوالي ألفي عسكري جريح أعيدوا إلى بلدهم جوا أو عبر القطارات بين كانون الثاني وآذار.

وأشار إلى أن العسكريين القتلى حرقت جثثهم في روسيا ونُقل رمادهم إلى كوريا الشمالية.
إلى ذلك، لفت إلى أنّ كوريا الشمالية ساندت القوات الروسية في استعادة منطقة كورسك عبر نشر 18 ألف عسكري على مرحلتين، مشيرا إلى أنّ وتيرة القتال انخفضت كثيرا منذ آذار حين استعيدت السيطرة على المنطقة الروسية. وقال إنّ "احتمال أن تكون هناك مرحلة ثالثة لا يمكن استبعادها تماما" على الرّغم من أنّه لم تصدر عن بيونغ يانغ أية إشارات إلى عزمها على إرسال قوات جديدة إلى روسيا.
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