الصومال يحظر دخول مواطني تايوان البلاد

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قالت التايوانية إن مسؤولين في حظروا دخول حاملي جوازات السفر التايوانية مرجعين ذلك إلى الامتثال لقرار للأمم المتحدة.وقالت تايبه إن الإجراء ناجم عن ضغوط صينية على مقديشو في وقت تُعزز فيه تايوان علاقاتها مع أرض الصومال.وانفصلت أرض الصومال عن الصومال عام 1991، لكنها لم تحظ باعتراف دولي واسع. وساد السلام معظم المنطقة بينما عانت الصومال من ثلاثة عقود من .وأقامت تايوان، التي تُطالب بها كجزء من أراضيها، مكتبي تمثيل مع أرض الصومال في عام 2020، مما أثار غضب مقديشو وبكين.وفي بيان صدر في وقت متأخر أمس الثلاثاء، قالت وزارة الخارجية التايوانية إن أصدرت الأسبوع الماضي إشعارا يفيد بأنه اعتبارا من يوم الأربعاء، لن يُقبل دخول جوازات السفر التايوانية.وقالت الوزارة "عبرت وزارة الخارجية التايوانية عن احتجاجها الرسمي على خطوة ، بتحريض من الصين، لتقييد حرية سفر مواطنينا وأمنهم، وتطالب الحكومة الصومالية بإلغاء الإعلان على الفور".