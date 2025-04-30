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عربي-دولي
رسالة عالية النبرة من ايران لفرنسا.. هذا ما جاء فيها
Lebanon 24
30-04-2025
|
03:21
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ردا على التهديدات
الفرنسية
بإعادة فرض عقوبات على
طهران
في حال فشلت المفاوضات مع
الولايات المتحدة
حول الملف
النووي
، أكد المندوب
الإيراني
في
الأمم المتحدة
أن الحل الدبوماسي لا يأتي عبر التهديد.
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ففي رسالة وجّهها سفير
إيران
الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، إلى رئيس
مجلس الأمن الدولي
للدورة الحالية، وكذلك إلى
الأمين العام للأمم المتحدة
،
أنطونيو غوتيريش
، ردا على تصريحات
وزير الخارجية
الفرنسي، جان نويل
بارو
، اعتبر أنه "إذا كانت
فرنسا
وشركاؤها يسعون فعلاً إلى حلّ
دبلوماسي
، فعليهم أن يكفّوا عن التهديد، وأن يحترموا الحقوق السيادية للدول في إطار القانون الدولي".
"ادعاء باطل"
كما شدد على أن ادعاء فرنسا بقرب تطوير طهران أسلحة نووية "ادعاء باطل"، وفق ما نقلت وكالة مهر اليوم الأربعاء.
إلى ذلك، أكد أن "طهران لم تسعَ أبداً لامتلاك سلاح نووي".
وكان وزير الخارجية الفرنسي أكد لمجلس
الأمن الدولي
التابع للأمم المتحدة مساء الاثنين الماضي أن بلاده "لن تتردد في إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران إذا لم تنجح المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج طهران النووي."
فيما أكد دبلوماسيون مطلعون أن الترويكا الأوروبية تسعى إلى تفعيل آلية إعادة فرض
العقوبات
بحلول آب المقبل بدلا من حزيران، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جوهري بحلول ذلك الوقت. علما أن الآلية تنتهي في 18 تشرين الاول الآتي.
يشار إلى
أن فرنسا
وبريطانيا وألمانيا، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، أطراف في
الاتفاق النووي
المبرم عام 2015 مع إيران والذي ينتهي سريانه في أكتوبر المقبل، ولديها جميعا سلطة تفعيل آلية "سناب باك" لإعادة فرض العقوبات في
مجلس الأمن
.
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