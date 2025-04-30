رسالة عالية النبرة من ايران لفرنسا.. هذا ما جاء فيها

ردا على التهديدات بإعادة فرض عقوبات على في حال فشلت المفاوضات مع حول الملف ، أكد المندوب في أن الحل الدبوماسي لا يأتي عبر التهديد.

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ففي رسالة وجّهها سفير الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، إلى رئيس للدورة الحالية، وكذلك إلى ، ، ردا على تصريحات الفرنسي، جان نويل ، اعتبر أنه "إذا كانت وشركاؤها يسعون فعلاً إلى حلّ ، فعليهم أن يكفّوا عن التهديد، وأن يحترموا الحقوق السيادية للدول في إطار القانون الدولي".



"ادعاء باطل"

كما شدد على أن ادعاء فرنسا بقرب تطوير طهران أسلحة نووية "ادعاء باطل"، وفق ما نقلت وكالة مهر اليوم الأربعاء.



إلى ذلك، أكد أن "طهران لم تسعَ أبداً لامتلاك سلاح نووي".

وكان وزير الخارجية الفرنسي أكد لمجلس التابع للأمم المتحدة مساء الاثنين الماضي أن بلاده "لن تتردد في إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران إذا لم تنجح المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج طهران النووي."



فيما أكد دبلوماسيون مطلعون أن الترويكا الأوروبية تسعى إلى تفعيل آلية إعادة فرض بحلول آب المقبل بدلا من حزيران، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جوهري بحلول ذلك الوقت. علما أن الآلية تنتهي في 18 تشرين الاول الآتي.



يشار إلى وبريطانيا وألمانيا، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، أطراف في المبرم عام 2015 مع إيران والذي ينتهي سريانه في أكتوبر المقبل، ولديها جميعا سلطة تفعيل آلية "سناب باك" لإعادة فرض العقوبات في .