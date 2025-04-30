استشهاد 19 فلسطينيا بقصف إسرائيلي على غزة

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استشهد 19 فلسطينيا وأصيب آخرون بجروح، فجر اليوم الأربعاء، في سلسلة غارات شنها الجيش على عدة مناطق في .وذكرت " وفا" أن "12 مواطنا استشهدوا في قصف 3 منازل في مخيم النصيرات ، إذ استشهد 6 مواطنين في قصف منزل يعود لعائلة أبو جريبان، و3 آخرين إثر قصف منزل يعود لعائلة ، إضافة لثلاثة آخرين هم الأب والأم وطفلهما في منطقة السوارحة".ووفق وكالة "وفا"، "استشهد 3 مواطنين آخرين، بينهم طفلتان، جراء قصف الاحتلال منزلا في البلد شمال قطاع غزة".ولفتت إلى أن "صيادا استشهد إثر إطلاق النار عليه من قبل زوارق الاحتلال الحربية على مدينة غزة، فيما استشهد مواطن في بلدة بني سهيلا شرقي جراء قصف الاحتلال لمنزل يؤوي نازحين".وأشارت إلى "استشهاد مواطن من ذوي الإعاقة إثر قصف الاحتلال لمنزل في بمدينة غزة، فيما استشهد مواطن متأثرا بجروح أصيب بها في مخيم البريج".