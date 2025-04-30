Advertisement

عربي-دولي

استشهاد 19 فلسطينيا بقصف إسرائيلي على غزة

Lebanon 24
30-04-2025 | 04:04
A-
A+
Doc-P-1353792-638816079929626749.jpg
Doc-P-1353792-638816079929626749.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استشهد 19 فلسطينيا وأصيب آخرون بجروح، فجر اليوم الأربعاء، في سلسلة غارات شنها الجيش الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة.
Advertisement

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا" أن "12 مواطنا استشهدوا في قصف الاحتلال 3 منازل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، إذ استشهد 6 مواطنين في قصف منزل يعود لعائلة أبو جريبان، و3 آخرين إثر قصف منزل يعود لعائلة حمدان، إضافة لثلاثة آخرين هم الأب والأم وطفلهما في منطقة السوارحة".

ووفق وكالة "وفا"، "استشهد 3 مواطنين آخرين، بينهم طفلتان، جراء قصف الاحتلال منزلا في جباليا البلد شمال قطاع غزة".

 ولفتت إلى أن "صيادا استشهد إثر إطلاق النار عليه من قبل زوارق الاحتلال الحربية على شاطئ بحر مدينة غزة، فيما استشهد مواطن في بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس جراء قصف الاحتلال لمنزل يؤوي نازحين".

وأشارت إلى "استشهاد مواطن من ذوي الإعاقة إثر قصف الاحتلال لمنزل في حي الزيتون بمدينة غزة، فيما استشهد مواطن متأثرا بجروح أصيب بها في مخيم البريج".
مواضيع ذات صلة
مصدر طبي للعربية: استشهاد 19 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة منذ الفجر
lebanon 24
30/04/2025 15:21:34 Lebanon 24 Lebanon 24
استشهاد 10 فلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف منزلا في غزة
lebanon 24
30/04/2025 15:21:34 Lebanon 24 Lebanon 24
استشهاد 3 فلسطينيين بقصف إسرائيلي قرب محور نتساريم وسط غزة (العربية)
lebanon 24
30/04/2025 15:21:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الإذاعة الفلسطينية: القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم قتل 19 شخصا
lebanon 24
30/04/2025 15:21:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:46 | 2025-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:34 | 2025-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:33 | 2025-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:06 | 2025-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:42 | 2025-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:12 | 2025-04-30
07:59 | 2025-04-30
07:42 | 2025-04-30
07:30 | 2025-04-30
07:14 | 2025-04-30
07:00 | 2025-04-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24