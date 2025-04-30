البرلمان الإيراني يحسمها: لا دليل على تورط خارجي بانفجار رجائي

بينما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة تفاصيل الانفجار الهائل الذي وقع السبت الماضي في ميناء رجائي، بمدينة عباس، جنوب ، أضح المتحدث باسم والسياسة الخارجية في أنه لا يوجد دليل على وجود تدخل خارجي.

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وقال في تصريحات اليوم الأربعاء، إن "اشتعال النيران والانفجار في ميناء رجائي لا علاقة له بالقطاع الدفاعي أو القوات المسلحة"، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.



كما أكد أنه "بحسب المعلومات التي وصله، لم يعثر على أي دليل أو وثيقة تشير إلى وجود تدخل خارجي أو تورط عناصر أجنبية في الحادث".

وكان الانفجار الذي سمع دويّه على بعد عشرات الكيلومترات وقع في أحد أرصفة الميناء القريب من مدينة بندر عباس الكبرى على الاستراتيجي الذي يمر عبره خُمس إنتاج العالمي، على بعد نحو ألف كيلومتر من .