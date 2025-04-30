سوريا... هجوم مسلح على حاجز للأمن العام في أشرفية صحنايا وإصابة 3 عناصر

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أفاد مصدر أمني بقيام مجموعات خارجة عن القانون من منطقة أشرفية صحنايا بالهجوم على حاجز يتبع لإدارة مساء أمس، ما أسفر عن إصابة 3 عناصر بإصابات متفاوتة.وأشار المصدر لوكالة أنباء " ": "بشكل متواز، قامت مجموعات أخرى في نفس الوقت بالانتشار بين الأراضي الزراعية وإطلاق النار على آليات المدنيين وآليات على الطرق، ما أدى لاستشهاد 6 أشخاص وجرح آخرين".وأضاف المصدر: "تؤكد أنها لن تتوانى مع هؤلاء المجرمين، وستضرب بيد من حديد كل من يسعى لزعزعة أمن واستهداف أبنائها".بدوره، أكد في للوكالة ارتفاع عدد القتلى إثر استهدافات المجموعات للمدنيين وقوات الأمن في أشرفية صحنايا إلى 11 قتيلا إضافة إلى عدد من الإصابات.ويأتي ذلك بينما تستمر الاشتباكات المسلحة بين الفصائل الموالية للحكومة ومقاتلين محليين في بلدة أشرفية صحنايا بريف دمشق، وفقا لمصادر أهلية تحدثت لـRT.وأكدت المصادر تقدم الفصائل الحكومية في الجهة الجنوبية الشرقية من البلدة، معبرة عن مخاوفها من حدوث مجازر مشابهة لتلك التي وقعت في الساحل السوري خلال الماضي.