"مريض نفسيّ".. القبض على ضابط في نظام بشار الأسد وما فعله بجثث المعتقلين لا يخطر على البال

ألقت السوري القبض على أحد عناصر الفرقة 25 سابقاً.

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وتأتي هذه الخطوة في إطار الحملة العسكرية والأمنية المستمرة منذ إسقاط نظام الرئيس السابق في كانون الأول الماضي.

وأوضحت السلطات أن عملية إلقاء القبض على محمد جودت شحادة تمت في قرية التابعة لمحافظة .



كما أكدت أنه من عناصر الفرقة 25 سابقاً، وأحد المشاركين بارتكاب المجازر بحق الشعب السوري في عدة محافظات، وله العديد من الصور التي توثق تمثيله بجثامين المدنيين، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية " ".

وأوضح شحادة "للعربية" أنه التقط صورا مع لأنه شخص مشهور، في إشارة إلى قائد " " التي عرفت أيام الحكم السابق بعمليات بطش كثيرة.



كذلك لم ينكر تصوير فيديوهات وجدت على هاتفه وهو ينكّل بجثث المعتقلين وجثامينهم، بل بررها بأنه "مريض نفسي". (العربية)