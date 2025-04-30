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"مريض نفسيّ".. القبض على ضابط في نظام بشار الأسد وما فعله بجثث المعتقلين لا يخطر على البال

Lebanon 24
30-04-2025 | 05:11
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ألقت إدارة الأمن الداخلي السوري القبض على أحد عناصر الفرقة 25 سابقاً. 
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وتأتي هذه الخطوة في إطار الحملة العسكرية والأمنية المستمرة منذ إسقاط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في كانون الأول الماضي. 
 
وأوضحت السلطات أن عملية إلقاء القبض على محمد جودت شحادة تمت في قرية عين البيضا التابعة لمحافظة اللاذقية.

كما أكدت أنه من عناصر الفرقة 25 سابقاً، وأحد المشاركين بارتكاب المجازر بحق الشعب السوري في عدة محافظات، وله العديد من الصور التي توثق تمثيله بجثامين المدنيين، وفقا لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
 
وأوضح شحادة "للعربية" أنه التقط صورا مع سهيل الحسن لأنه شخص مشهور، في إشارة إلى قائد "قوات النمر" التي عرفت أيام الحكم السابق بعمليات بطش كثيرة.

كذلك لم ينكر تصوير فيديوهات وجدت على هاتفه وهو ينكّل بجثث المعتقلين وجثامينهم، بل بررها بأنه "مريض نفسي". (العربية) 
 
 
 

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