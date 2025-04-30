ترامب: علينا التخلص من "فلول بايدن"

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ملقياً بمسؤولية الانكماش الاقتصادي على سلفه ، أكد الرئيس الأميركي أن التباطؤ الاقتصادي في ليس له "علاقة بالرسوم الجمركية"كما أضاف في منشور على منصته تروث سوشيال، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستنطلق اقتصاديًا، لكن عليها أولًا التخلص من فلول . وحث على الصبر، موضحا أن الأمر سيستغرق بعض الوقت.إلى ذلك أكد أن الرئيس السابق ترك لع "أرقاماً سيئة" على صعيد الاقتصاد. (العربية)