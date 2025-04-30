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عربي-دولي

ترامب: علينا التخلص من "فلول بايدن"

Lebanon 24
30-04-2025 | 09:39
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ملقياً بمسؤولية الانكماش الاقتصادي على سلفه جو بايدن، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن التباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة ليس له "علاقة بالرسوم الجمركية"
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كما أضاف في منشور على منصته تروث سوشيال، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستنطلق اقتصاديًا، لكن عليها أولًا التخلص من فلول بايدن. وحث الأميركيين على الصبر، موضحا أن الأمر سيستغرق بعض الوقت.

إلى ذلك أكد أن الرئيس السابق ترك لع "أرقاماً سيئة" على صعيد الاقتصاد. (العربية)
 
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