إيرادات تذاكر السينما في السعودية تتجاوز 845 مليون ريال

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أصدرت ‫هيئة الأفلام تقرير شباك التذاكر السعودي لعام 2024، كاشفةً عن أداء ومؤشرات نمو متسارعة تعكس الازدهار الذي يشهده القطاع السينمائي في ، تماشيًا مع مستهدفات رؤية 2030 في تطوير الاقتصاد الإبداعي.ووفقًا للتقرير، بلغ إجمالي إيرادات شباك التذاكر لعام 2024 نحو 845.6 مليون ، فيما تم بيع أكثر من 17.5 مليون تذكرة خلال العام، بمتوسط سعر تذكرة قدره 48.2 ريال.