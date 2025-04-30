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إقتصاد
إيرادات تذاكر السينما في السعودية تتجاوز 845 مليون ريال
Lebanon 24
30-04-2025
|
10:08
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أصدرت هيئة الأفلام تقرير شباك التذاكر السعودي لعام 2024، كاشفةً عن أداء ومؤشرات نمو متسارعة تعكس الازدهار الذي يشهده القطاع السينمائي في
المملكة
، تماشيًا مع مستهدفات رؤية
السعودية
2030 في تطوير الاقتصاد الإبداعي.
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ووفقًا للتقرير، بلغ إجمالي إيرادات شباك التذاكر لعام 2024 نحو 845.6 مليون
ريال
سعودي
، فيما تم بيع أكثر من 17.5 مليون تذكرة خلال العام، بمتوسط سعر تذكرة قدره 48.2 ريال.
كما شهدت صالات السينما عرض 504 أفلام في مختلف أنحاء السعودية. (العربية)
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