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إقتصاد

إيرادات تذاكر السينما في السعودية تتجاوز 845 مليون ريال

Lebanon 24
30-04-2025 | 10:08
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أصدرت ‫هيئة الأفلام تقرير شباك التذاكر السعودي لعام 2024، كاشفةً عن أداء ومؤشرات نمو متسارعة تعكس الازدهار الذي يشهده القطاع السينمائي في المملكة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تطوير الاقتصاد الإبداعي.
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ووفقًا للتقرير، بلغ إجمالي إيرادات شباك التذاكر لعام 2024 نحو 845.6 مليون ريال سعودي، فيما تم بيع أكثر من 17.5 مليون تذكرة خلال العام، بمتوسط سعر تذكرة قدره 48.2 ريال.
 
كما شهدت صالات السينما عرض 504 أفلام في مختلف أنحاء السعودية. (العربية)
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