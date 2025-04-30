كييف: سنوقع اتفاق المعادن خلال 24 ساعة

بعدما صرّح مصدر مطلع بأن مستعدة لتوقيع اتفاقية الموارد الطبيعية مع ، جاء الإعلان الرسمي.

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وأكد ، ، أن بلاده والولايات المتحدة ستنتهيان من التفاصيل الأخيرة من اتفاق وتوقعانه خلال 24 ساعة.



وقال شميغال على أثير قناة "رادا" الأربعاء: "بمجرد الانتهاء من كافة التفاصيل النهائية في القريب العاجل، آمل أن يتم توقيع الاتفاقية خلال الـ24 ساعة المقبلة".



جاء هذا بعدما قال مصدر مطلع بأن أوكرانيا مستعدة لتوقيع اتفاقية الموارد الطبيعية مع الولايات المتحدة، في خطوة من شأنها تعزيز دعم من خلال تعزيز شراكتهما الاقتصادية.



كما أضاف المصدر، الذي طلب عدم هويته نظرًا لسرية المحادثات، بأنه تم الانتهاء من مسودة الاتفاقية، التي تنص على إنشاء صندوق مشترك لإدارة مشاريع الاستثمار الأوكرانية، وقد يتم توقيعها يوم الأربعاء، وفق ما نقلت وكالة "بلومبيرغ".

كذلك، كشف أن وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدينكو في طريقها إلى واشنطن للتوقيع.



وفي إطار الاتفاقية، سيسعى البلدان إلى تهيئة الظروف "لزيادة الاستثمار في التعدين والطاقة والتكنولوجيا في أوكرانيا".



كما بينت المسودة أن الولايات المتحدة وافقت على أن تُحتسب فقط المساعدات العسكرية "المستقبلية" التي قد تقدمها لأوكرانيا بعد توقيع الاتفاق ضمن مساهمتها في الصندوق.



كذلك أقرت واشنطن بأنها قد لا تعارض مساعي للانضمام إلى . (العربية)