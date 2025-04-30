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فلسطين تعرض المساعدة على إسرائيل!

Lebanon 24
30-04-2025 | 11:08
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أفادت قناة البث الإسرائيلية عن أنّ السلطة الفلسطينية عرضت على إسرائيل فرق إطفاء للمساعدة في السيطرة على الحرائق.
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وحسب المعلومات، لم ترد إسرائيل على العرض حتى الآن.
 
وكانت قد اندلعت حرائق كبيرة في إسرائيل، اليوم الأربعاء، وفشلت فرق الدفاع المدني في السيطرة عليه.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن 12 شخصا أصيبوا اليوم الأربعاء باختناق جراء الحرائق المندلعة في جبال القدس المحتلة، في حين عرضت السلطة الفلسطينية على إسرائيل المساعدة بإخماد الحرائق.
 
وكان قد أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تعليمات لقيادة الجيش بنشر قوات لمساعدة أجهزة الإطفاء على التعامل مع الحرائق المستعرة على الطريق الواصل بين القدس وتل أبيب والتي أغلقت وتم إجلاء سكان بلدات محيطة بها. 
     
وقدرت خدمة الطوارئ الإسرائيلية "نجمة داوود الحمراء" أن مئات المدنيين معرضين للخطر بسبب الحرائق. 
     
وأكدت خدمة الإسعاف أنها نشرت وحدات دراجات نارية لتقديم المساعدة الطبية للعالقين في الازدحام المروري الذي تسببت به الحرائق. 
     
وقال كاتس في بيان مقتضب: "نحن في حالة طوارئ وطنية، ويجب حشد كل القوى الممكنة لإنقاذ الأرواح والسيطرة على الحرائق".
     
 
 
 
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