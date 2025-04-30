فلسطين تعرض المساعدة على إسرائيل!

أفادت عن أنّ عرضت على فرق إطفاء للمساعدة في السيطرة على الحرائق.

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وحسب المعلومات، لم ترد إسرائيل على حتى الآن.

وكانت قد اندلعت حرائق كبيرة ، اليوم الأربعاء، وفشلت فرق الدفاع المدني في السيطرة عليه.



وقالت صحيفة إن 12 شخصا أصيبوا اليوم الأربعاء باختناق جراء الحرائق المندلعة في جبال المحتلة، في حين عرضت السلطة على إسرائيل المساعدة بإخماد الحرائق.