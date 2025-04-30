هذا جديد الأوضاع الأمنية في صحنايا

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أعلن مدير في ريف المقدم حسام الطحان، انتهاء العملية الأمنية في منطقة أشرفية صحنايا، بحسب ما .كما أشار الطحان، إلى انتشار قوات في أحياء المنطقة لضمان عودة الأمن والاستقرار.يأتي ذلك بالتزامن مع تجدد ، الأربعاء، في ريف دمشق على محيط منطقة أشرفية صحنايا، على وقع الاشتباكات بين الأمن السوري ومسلحين .وفي وقت سابق ، أعلن الجيش ، تنفيذ 3 ضربات تحذيرية ضد مجموعة متطرفة، كانت تستعد لمواصلة مهاجمة السكان في بلدة صحنايا، بحسب بيان. (ارم)