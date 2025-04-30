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هذا جديد الأوضاع الأمنية في صحنايا

Lebanon 24
30-04-2025 | 11:50
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أعلن مدير مديرية الأمن في ريف دمشق المقدم حسام الطحان، انتهاء العملية الأمنية في منطقة أشرفية صحنايا، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا).
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كما أشار الطحان، إلى انتشار قوات الأمن العام في أحياء المنطقة لضمان عودة الأمن والاستقرار.
 
يأتي ذلك بالتزامن مع تجدد الغارات الإسرائيلية، الأربعاء، في ريف دمشق على محيط منطقة أشرفية صحنايا، على وقع الاشتباكات بين الأمن السوري ومسلحين دروز.
 
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، تنفيذ 3 ضربات تحذيرية ضد مجموعة متطرفة، كانت تستعد لمواصلة مهاجمة السكان الدروز في بلدة صحنايا، بحسب بيان. (ارم)
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