جحيم في الجبال.. إسرائيل تستنجد لإخماد حرائق القدس (فيديو)

T€r⁰r devleti İsrail'de çıkan yangından dolayı OHAL ilan edildi



Rabbimden dilerim ki İsrail için o yangın hiç Sönmez inşallah 🤲



zafer partisi #SırrıSüreyyaÖnder

Cumhurbaşkanı Erdoğan #Sondakika zehra Kınık #Sallandık Menzil #Sasa #israel pic.twitter.com/xfh7BEgunm — GERÇEK BU (@GERCEK_BU_) April 30, 2025 Advertisement

🚨 BREAKING:

Fires are advancing and reportedly surrounding Israeli occupation forces inside their military bases. pic.twitter.com/5OCmQDzZgp — SilencedSirs◼️ (@SilentlySirs) April 30, 2025

#israel

El kahhar ismi yüzü suyu hürmetine kahrû perişan et🤲

Ateşleri kor kor olsun sönmesin. https://t.co/COZualVspo — KadirTek (@zzekitekk) April 30, 2025

🇮🇱#URGENTE: #Israel: Varios sospechosos han sido detenidos en relación con los incendios masivos que asolan la zona de Jerusalén, y entre ellos se encuentra un árabe palestino residente en Jerusalén Este, señalado como el principal sospechoso de haber provocado el fuego.

En… pic.twitter.com/KGUw4fZGFo — K13 News (@K13News) April 30, 2025

اندلعت حرائق ضخمة غرب ، دفعت إلى إعلان حالة تأهب قصوى وطلب مساعدة دولية لإخمادها. أُجليت 6 بلدات وأصيب 14 شخصًا على الأقل، بينما تكافح فرق الإطفاء – التي يزيد عددها عن 150 فريقًا و11 طائرة – لاحتواء النيران التي أجّجتها الرياح والحرارة المرتفعة.جدعون ساعر تواصل مع نظرائه في ، كرواتيا، ، واليونان لطلب الدعم. وفي خطوة لافتة، عرضت إرسال فرق إطفاء، لكن إسرائيل لم ترد على بعد، وفقًا لهيئة البث .ووصفت القناة 13 الإسرائيلية الحرائق بأنها الأكبر منذ العام 2010 حينما اندلعت حرائق في جبل .وقالت الإسرائيلية إن "قوات الإطفاء تواجه صعوبة في السيطرة على الحريق، الذي يلتهب بسبب الطقس شديد الحرارة والرياح الشديدة، كما تم إغلاق الطريق رقم 1 المؤدي من القدس إلى تل ابيب بالاتجاهين".وأضافت: "توجه غدعون ساعر إلى عدد من الدول القريبة في حوض لتساعد في إرسال الطائرات الخاصة بإخماد الحرائق".وتابعت: "يعقد رئيس الوزراء جلسة خاصة لتقييم الأوضاع في أعقاب تفشي الحرائق الهائلة".وكان المئات من الإسرائيليين هربوا من سياراتهم في رقم 1 بين القدس وتل أبيب بعد اندلاع حرائق بعدة سيارات.وشوهدت النيران مشتعلة بالقرب من دبابات في الموقع التذكاري ومتحف سلاح المدرعات بجوار اللطرون خارج القدس. وتم إخلاء الموقع وسط حرائق غابات كبيرة في المنطقة.وقالت سلطة الإطفاء إن فرقها تكافح الحرائق في خمس نقاط ساخنة: نفيه شالوم، ومفترق اللطرون، واللطرون، ومسيلات صهيون ومنتزه .وقالت طواقم الإسعاف إن 14 شخصا أصيبوا بصورة طفيفة نتيجة استنشاق الدخان المنبعث من الحرائق.وذكرة القناة الإخبارية "12" الإسرائيلية إنه تم إخلاء بلدات مشمار أيالون، ميفو حورون، نفيه شالوم، مسيلات تسيون، ياعر اشتاؤل وبيت مئير،ومع امتداد الحريق من القدس باتجاه وسط البلاد، اندلعت حرائق أخرى في مواقع مختلفة .وشملت هذه الحرائق تجمعات سكنية على أطراف مدينة أشدود الساحلية، بالإضافة إلى غابات وبساتين جنوبًا باتجاه صحراء ، مما استدعى إخلاء السكان.وأعلنت شركة سكك حديد إسرائيل توقف جميع خطوط القطارات في أشدود ومحيطها.وتزامنت الحرائق مع إحياء الإسرائيليين ذكرى الجنود الإسرائيليين القتلى الذي يسبق يوم . وأدت الحرائق إلى إلغاء المراسم.وقال الجيش في بيان: "أوعز رئيس أركان الجيش إيال زامير إلى قيادة الداخلية، سلاح الجو وكافة وحدات الجيش بتقديم المساعدة الكاملة للشرطة ولجهاز الإطفاء والإنقاذ في جهودهم لمواجهة الحرائق".وأضاف: "في إطار مواصلة دعم جيش الدفاع لجهود إخماد الحرائق في منطقة القدس، قام سلاح التكنولوجيا واللوجستيات بتوفير صهاريج مياه لصالح الطواقم العاملة في المنطقة، بالإضافة إلى معدات هندسية. جميع قوات الجيش تعمل على إنقاذ المواطنين وتقديم المساعدة لهم في المنطقة".وتابع: "قوات وحدة 669 تقوم بتمشيط المنطقة المتضررة وهي على جاهزية تامة لإخلاء المحاصَرين وتقديم العلاج الطبي".