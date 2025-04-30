أردوغان: لن نسمح بفرض أمر واقع في منطقتنا

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صرح الرئيس بأن لن تسمح بفرض أمر واقع في المنطقة يهدد استقرار .وقال في معرض رده على أسئلة الصحفيين على متن طائرته أثناء عودته من : "مسألة النظام في سوريا ليست سوى حلم بعيد المنال، ولا مكان لها في واقع سوريا".وأضاف: "أنصح باتخاذ قرارات تخدم استقرار المنطقة، لا قرارات مبنية على بحكومة اتحادية في سوريا".وتابع: "لن نسمح بفرض أمر واقع في منطقتنا ولا بأي مبادرة تهدد أو تعرض الاستقرار الدائم في سوريا والمنطقة للخطر".وأشار أردوغان إلى أن "السلطات أعلنت أنها لن تقبل بأي سلطة غير حكومة أو هيكل مسلح غير في سوريا، وهم يواصلون عملهم في هذا الاتجاه، ولدينا نهج مماثل تجاه أمن الحدود".وأشار إلى أن تخدم السلام في المنطقة "ولن تسمح بفرض أي هيكل على من حدودها سوى سوريا موحدة".وشدد على أن "وحدة أراضي سوريا أمر لا غنى عنه بالنسبة لنا، ونعلم أن الحكومة السورية تتصرف أيضا بنفس المنطلق".وأضاف: "الخيار الأمثل هو أن تعمل جميع المكونات من أجل سوريا واحدة، وأن تحشد طاقاتها وقوتها لهذا الغرض".وأوضح أنه من المهم للغاية أن تتجمع الفصائل المسلحة تحت سقف ، وتساهم في وحدة البلاد وسلامتها.ولفت أردوغان إلى أن هناك اتصالا وثيقا بين المسؤولين السوريين والأتراك بشأن الهجمات على أراضي سوريا.وأضاف أن "تركيا تؤمن باتخاذ العديد من الخطوات لبناء سوريا ونهضتها، فلدينا حدود بطول 910 كيلومترات مع سوريا، ولا يمكن الاستهانة بهذا الأمر".وتابع: "سنقف إلى جانب سوريا بكل الوسائل المتاحة في المرحلة المقبلة، بعض التطورات السلبية هناك تظهر ضرورة توخي الحذر الشديد".وأكد أردوغان أن تسعى لنشر الصراع والدماء والدموع في المنطقة.وأردف: "موجة العنف والعدوان التي بدأت في المدن ، وخاصة في ، تتسع تدريجيا لتصل إلى وسوريا".وأشار أردوغان، إلى أن الإسرائيلية على سوريا محاولة لتقويض المناخ الإيجابي الذي بدأ مع الإدارة الجديدة في دمشق.وختم قائلا: "ما تفعله إسرائيل استفزاز غير مقبول، وسنرد بطرق مختلفة على أي محاولة لجر جارتنا سوريا إلى مستنقع جديد من عدم الاستقرار".