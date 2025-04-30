باكستان لأميركا.. "الهند تستفزنا"

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مع تصاعد التوتر بين باكستان والهند إثر هجوم في ، اتهم رئيس الوزراء ، ، الأربعاء، بممارسة "استفزازات" و"السعي إلى التصعيد"، وذلك خلال اتصال هاتفي بوزير الخارجية الأميركي .وأورد بيان أصدرته إسلام اباد أن شريف ندد خلال المكالمة "بالموقف الاستفزازي والساعي إلى التصعيد" من جانب .وكانت الخارجية الأميركية أعلنت أن سيتصل بنظيريه والباكستاني لحضهما "على عدم مفاقمة الوضع"، وفق ما نقلته "فرانس برس".في نفس السياق، أعلن الجيش الباكستاني الأربعاء أنه بحث الثلاثاء خلال اتصاله الأسبوعي مع الجيش الهندي وقوع إطلاق نار ليلا قبل ستة أيام في كشمير.وقال المتحدث باسم الجيش الباكستاني اللفتنانت جنرال أحمد شودري "تطرقنا إلى انتهاكات وقف إطلاق النار" على طول خط المراقبة، أي حدود الأمر الواقع في الإقليم المتنازع عليه. وأكد مصدر عسكري هندي هذه المباحثات خلال "الاتصال الروتيني الذي يتم كل يوم ثلاثاء" بين جيشي البلدين اللذين خاضا حروبا عدة منذ في 1947. (العربية)