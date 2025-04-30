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عربي-دولي

باكستان لأميركا.. "الهند تستفزنا"

Lebanon 24
30-04-2025 | 14:02
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مع تصاعد التوتر بين باكستان والهند إثر هجوم في كشمير، اتهم رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، نيودلهي، الأربعاء، بممارسة "استفزازات" و"السعي إلى التصعيد"، وذلك خلال اتصال هاتفي بوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.
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وأورد بيان أصدرته إسلام اباد أن شريف ندد خلال المكالمة "بالموقف الاستفزازي والساعي إلى التصعيد" من جانب الهند.

وكانت الخارجية الأميركية أعلنت أن روبيو سيتصل بنظيريه الهندي والباكستاني لحضهما "على عدم مفاقمة الوضع"، وفق ما نقلته "فرانس برس".

في نفس السياق، أعلن الجيش الباكستاني الأربعاء أنه بحث الثلاثاء خلال اتصاله الأسبوعي مع الجيش الهندي وقوع إطلاق نار ليلا قبل ستة أيام في كشمير.

وقال المتحدث باسم الجيش الباكستاني اللفتنانت جنرال أحمد شودري "تطرقنا إلى انتهاكات وقف إطلاق النار" على طول خط المراقبة، أي حدود الأمر الواقع في الإقليم المتنازع عليه. وأكد مصدر عسكري هندي هذه المباحثات خلال "الاتصال الروتيني الذي يتم كل يوم ثلاثاء" بين جيشي البلدين اللذين خاضا حروبا عدة منذ الاستقلال في 1947. (العربية)
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