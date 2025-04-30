ماذا تضمن اتفاق صحنايا؟

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أعلنت السلطات الأربعاء، أنها نشرت قواتها في أحياء قرب لضمان الأمن والاستقرار.وأفادت مصادر محلية الأربعاء، بأن السلطات السورية توصلت لاتفاق مع شيوخ العقل ووجهاء منطقة صحنايا، يقضي بدخول قوات بشكل كامل إلى منطقتي صحنايا وأشرفية صحنايا وانتشارها فيهما، مع التأكيد على حصر السلاح بيد الدولة فقط، بما يضمن تعزيز الأمن.كما أكدت أن محافظي ، وريف دمشق، والسويداء زاروا صحنايا بعد التوصل إلى الاتفاق للاطمئنان على استقرار الوضع.كذلك أظهرت مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، مدير مديرية أمن ريف دمشق المقدم حسام الطحان، وهو يجري جولة ميدانية بعد سيطرة القوات الأمنية على المنطقة عقب انتهاء الحملة الأمنية التي استهدفت الخارجين عن القانون في المنطقة.وظهر الطحان وهو يتحدث لعناصر الأمن العام بضرورة الالتزام بالتعليمات وعدم مداهمة البيوت، وتحديد حماية المدنيين أولوية.جاء هذا بعدما أعلنت السلطات السورية، الأربعاء، أنها نشرت قواتها في أحياء منطقة صحنايا قرب دمشق لضمان الأمن والاستقرار.أتت التوترات في صحنايا بعد ساعات قليلة من اتفاق أبرمته السلطات في مع وجهاء مدينة جرمانا الدرزية التي شهدت أيضا توترا كبيرا على خلفية طائفية ما أوقع اشتباكات الاثنين الماضي.وتوصل ممثلون عن الحكومة السورية ودروز جرمانا ليل الثلاثاء إلى اتفاق نص على محاسبة المتورطين في الأحداث، والحد من التجييش الطائفي.فيما تعهدت السلطات بملاحقة المتورطين ومحاسبتهم، وفق القانون، وحماية الأهالي والحفاظ على السلم المجتمعي.