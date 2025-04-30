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عربي-دولي

الحوثيون: استهدفنا حاملة الطائرات الأميركية "فينسون" وأهدافا عسكرية في إسرائيل

Lebanon 24
30-04-2025 | 15:40
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أعلنت جماعة "الحوثي"، الأربعاء، استهدافها بطائرات مسيرة حاملة الطائرات الأمريكية "فينسون" وعددا من القطع الحربية التابعة في بحر العرب، وذلك في إطار "التصدي للعدوان الأمريكي باليمن".
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وقال المتحدث العسكري لقوات الحوثيين يحيي سريع، في بيان متلفز، إن "القوات المسلحة اليمنية (تابعة للجماعة) نفذت عملية عسكرية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية فينسون، وعدداً من القطعِ الحربيةِ التابعةِ لها في البحر العربيِّ، وذلك بعددٍ من الطائراتِ المسيرة".

وأوضح سريع، أن ذلك يأتي في إطار "التصدي للعدوانِ الأمريكي على بلدِنا ورداً على جرائمهِ المرتكبةِ بحقِّ أبناءِ شعبِنا".
(الاناضول)
 
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