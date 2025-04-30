الحوثيون: استهدفنا حاملة الطائرات الأميركية "فينسون" وأهدافا عسكرية في إسرائيل

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أعلنت جماعة " "، الأربعاء، استهدافها بطائرات مسيرة حاملة الطائرات "فينسون" وعددا من القطع الحربية التابعة في ، وذلك في إطار "التصدي للعدوان الأمريكي باليمن".وقال المتحدث العسكري لقوات الحوثيين يحيي سريع، في بيان متلفز، إن "القوات المسلحة (تابعة للجماعة) نفذت عملية عسكرية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية فينسون، وعدداً من القطعِ الحربيةِ التابعةِ لها في البحر العربيِّ، وذلك بعددٍ من الطائراتِ المسيرة".وأوضح سريع، أن ذلك يأتي في إطار "التصدي للعدوانِ الأمريكي على بلدِنا ورداً على جرائمهِ المرتكبةِ بحقِّ أبناءِ شعبِنا".(الاناضول)