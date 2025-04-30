هكذا تقطّع إسرائيل أوصال سوريا

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وأضاف في مقال أن وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بيتسلئيل أعلن أمام جمع من أنصاره أنه "لن يتوقف القتال إلى أن يغادر مئات الآلاف من الغزيين وإلى أن يتم تقسيم سوريا".وبحسب المقال فقد بددت كلمات سموتريتش "كل ما تبقى من أوهام"، مضيفا أن "حروب لا تتعلق بالأمن ولا بالإرهاب، بل برسم الخرائط من جديد، عبر تفتيت الدول، وتهجير الشعوب، وإعادة كتابة التاريخ".ويشير المقال إلى أن إسرائيل تتطلع إلى تقطيع أوصال سوريا: في الشرقي، ومحمية درزية في الجنوب، وجيب على الساحل، ومناطق متناثرة منزوعة السيادة.ويؤكد أنه "لا يمكن لسوريا الممزقة أن تقاوم احتلال أراضيها، ولا يمكن لسوريا المقسمة أن تتحدث عن ". "وبحجة الأمن، ترسخ إسرائيل أقدامها. ولكن عينها على ما وراء سوريا، إنها ترمق بنظرها ".وأيّد التقرير أن استراتيجية إسرائيل "تقوم على وهم فتاك يرى بأنه يمكن مسح أمة من الوجود من خلال إعادة رسم الخرائط وإسقاط القنابل. ولكن سوريا ليست مجرد منطقة. إنها نوى واليرموك وابن كثير وصلاح الدين والسلطان وخالد بن ". "إنها تاريخ صنع من اللحم، وكرامة منقوشة في التراب. سوريا لن تختفي، ولن تتفتت بصمت. وشعبها، مهما كانت جراحاتهم، يصحون من جديد". (عربي21)