مفاجأة عن دور إسرائيل بانفجار إيران.. عميد إسرائيلي يكشفها

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وكانت وسائل إعلام إسرائيلي تحدثت عن وصول شحنة من مواد كيميائية تُستخدم في إنتاج وقود الصواريخ الباليستية إلى الميناء قبل الانفجار، وهو ما نفته .وقال أفيقي في لقاء مع "ذا ميديا لاين"، الأربعاء، إن "هذا الهجوم استهدف وقود الصواريخ الباليستية. لذا، من المنطقي أن يكون هذا هجوما مُخططا له وليس حادثا عرضيا"، ملمحا إلى تورط إسرائيل في "الهجوم".وتطرق العميد الإسرائيلي إلى المفاوضات الجارية بين وطهران، داعيا إلى الحذر من "الوثوق بنوايا طهران"، لافتا إلى إيران تعتبر نفسها "صاحبة اليد "، حسب ما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست" .وشدد أفيفي على أنه "في حال لم تُفكك إيران مواقعها النووية بالكامل فلا خيار سوى الهجوم على المواقع النووية"، داعيا إلى "شن غارة جوية واسعة النطاق، كما تفعل الولايات المتحدة الآن ضد الحوثيين، وكما فعلت إسرائيل سابقا ضد إيران، ولكن بهجوم أكبر بكثير". (عربي21)