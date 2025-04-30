واشنطن تستعد لإعلان اتفاق معادن مع أوكرانيا خلال ساعات.. مصدر ديبلوماسي يكشف

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وقال المصدر للوكالة: "سيتم إصدار بيان بهذا الشأن خلال الساعات القليلة المقبلة".وقال النائب في الأوكراني أليكسي غونتشارنيكو في وقت سابق إن النائبة الأولى لرئيس الوزراء الأوكراني ووزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدينكو تعتزم السفر إلى واشنطن هذا الأسبوع لمواصلة المفاوضات بشأن اتفاقية المعادن.ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" عن مسؤولين أوكرانيين قولهم إن واشنطن وكييف قد توقعان اتفاقا إطاريا في وقت مبكر من هذا الأسبوع بشأن جميع الموارد المعدنية وكذلك أصول الطاقة الرئيسية في أوكرانيا.