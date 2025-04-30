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عربي-دولي

واشنطن تستعد لإعلان اتفاق معادن مع أوكرانيا خلال ساعات.. مصدر ديبلوماسي يكشف

Lebanon 24
30-04-2025 | 15:49
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صرح مصدر دبلوماسي أميركي لوكالة "تاس" بأنه من المرجح أن تعلن واشنطن عن اتفاق المعادن مع أوكرانيا اليوم الأربعاء.
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وقال المصدر للوكالة: "سيتم إصدار بيان بهذا الشأن خلال الساعات القليلة المقبلة".

وقال النائب في البرلمان الأوكراني أليكسي غونتشارنيكو في وقت سابق إن النائبة الأولى لرئيس الوزراء الأوكراني ووزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدينكو تعتزم السفر إلى واشنطن هذا الأسبوع لمواصلة المفاوضات بشأن اتفاقية المعادن.

ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" عن مسؤولين أوكرانيين قولهم إن واشنطن وكييف قد توقعان اتفاقا إطاريا في وقت مبكر من هذا الأسبوع بشأن جميع الموارد المعدنية وكذلك أصول الطاقة الرئيسية في أوكرانيا.
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