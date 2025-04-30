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عربي-دولي

عن عملية اختيار البابا الجديد.. هذا ما كشفه الفاتيكان

Lebanon 24
30-04-2025 | 16:19
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أكد رئيس أساقفة سانتياغو دي تشيلي، الكاردينال فيرناندو الشوملي غريب، أن عملية اختيار البابا الجديد "لن تتبع منطق الأصل الجغرافي".
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وشدد المسؤول الفاتيكاني لدى دخوله إلى اجتماع الكرادلة السابق لانعقاد المجمع المغلق لانتخاب البابا الجديد (الكونكلاف)، المقرر في السابع من شهر أيار القادم، على أن هذا الأمر "ليس مهما، فالكنيسة عالمية".

وأضاف الكاردينال فلسطيني الأصول أنه "في هذه الأيام يمكننا أن نشعر بأجواء كنيسة جميلة للغاية".

جدير بالذكر أن الكاردينال هو ابن عم النائب البطريركي العام للاتين في القدس، المطران وليم الشوملي.
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