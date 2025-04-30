عن عملية اختيار البابا الجديد.. هذا ما كشفه الفاتيكان

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وشدد المسؤول الفاتيكاني لدى دخوله إلى اجتماع الكرادلة السابق لانعقاد المجمع المغلق لانتخاب البابا الجديد (الكونكلاف)، المقرر في السابع من شهر أيار القادم، على أن هذا الأمر "ليس مهما، فالكنيسة عالمية".وأضاف الكاردينال فلسطيني الأصول أنه "في هذه الأيام يمكننا أن نشعر بأجواء جميلة للغاية".جدير بالذكر أن الكاردينال هو ابن عم النائب البطريركي العام للاتين في ، المطران وليم الشوملي.