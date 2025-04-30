حريق ضخم في مصر.. سيارات تحترق وسقوط ضحايا (فيديو)

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قتل 3 أشخاص وأصيب 18 آخرين في حادث اندلاع حريق بخط للغاز الطبيعي بطريق الواحات أمام مدخل مدينة 6 أكتوبر في محافظة بمصر.وتمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على الحريق الناتج.ودفعت السلطات بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 6 سيارات إطفاء.وحسب المعلومات، قُتل 3 أشخاص وأصيب 18 آخرين في الحادث واحتراق 7 سيارات ملاكي وسيارة ميكروباص وتم نقل ضحايا الحادث الي المستشفي المركزي. (سكاي نيوز)