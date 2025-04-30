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عربي-دولي

حريق ضخم في مصر.. سيارات تحترق وسقوط ضحايا (فيديو)

Lebanon 24
30-04-2025 | 16:21
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قتل 3 أشخاص وأصيب 18 آخرين في حادث اندلاع حريق بخط للغاز الطبيعي بطريق الواحات أمام مدخل مدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة بمصر.
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وتمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على الحريق الناتج.

ودفعت السلطات بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 6 سيارات إطفاء.

وحسب المعلومات، قُتل 3 أشخاص وأصيب 18 آخرين في الحادث واحتراق 7 سيارات ملاكي وسيارة ميكروباص وتم نقل ضحايا الحادث الي المستشفي المركزي. (سكاي نيوز)
 
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