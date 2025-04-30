محافظو 3 محافظات سورية يبحثون التهدئة في أشرفية صحنايا

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أفادت " " عن أن محافظي ريف والسويداء والقنيطرة اجتمعوا مع عدد من شيوخ مدينة أشرفية صحنايا للوصول إلى صيغة توافقية حول الأحداث الجارية في المدينة.وجاء في منشور الوكالة: "محافظ ريف دمشق السيد عامر الشيخ، ومحافظ البكور، ومحافظ الأستاذ أحمد الدالاتي، يجتمعون مع عدد من شيوخ مدينة أشرفية صحنايا للوصول إلى صيغة توافقية حول الأحداث الجارية في المدينة".