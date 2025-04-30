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محافظو 3 محافظات سورية يبحثون التهدئة في أشرفية صحنايا

Lebanon 24
30-04-2025 | 16:38
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أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن أن محافظي ريف دمشق والسويداء والقنيطرة اجتمعوا مع عدد من شيوخ مدينة أشرفية صحنايا للوصول إلى صيغة توافقية حول الأحداث الجارية في المدينة.
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وجاء في منشور الوكالة: "محافظ ريف دمشق السيد عامر الشيخ، ومحافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور، ومحافظ القنيطرة الأستاذ أحمد الدالاتي، يجتمعون مع عدد من شيوخ مدينة أشرفية صحنايا للوصول إلى صيغة توافقية حول الأحداث الجارية في المدينة".
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