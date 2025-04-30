نجل نتنياهو يشعل جدلاً جديداً: حرائق القدس متعمدة

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اتهم نجل رئيس الوزراء الاسرائيلي اليوم الأربعاء، الإسرائيليين اليساريين بالوقوف وراء الحرائق الواسعة التي اندلعت في مدينة .وأثار نجل ، جدلا واسعا بعد نشره تغريدة على منصة "إكس" اتهم فيها اليسار بالوقوف وراء سلسلة الحرائق التي اندلعت مؤخرا، في محاولة بحسب ادعائه لإلغاء احتفالات ما يسمى بذكرى وهي ذكرى نكبة .وكتب يائير: "يحاول اليسار الكبلاني في الأسابيع الأخيرة إلغاء احتفالات الاستقلال ومراسم المشاعل. آمل أن تكون هجمات الحرق العمد قد صدرت من العرب(الفلسطينيين) فقط، دون تعاون من الاسرائيليين ". (روسيا اليوم)