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عربي-دولي

نجل نتنياهو يشعل جدلاً جديداً: حرائق القدس متعمدة

Lebanon 24
30-04-2025 | 16:49
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اتهم يائير نتنياهو نجل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء، الإسرائيليين اليساريين بالوقوف وراء الحرائق الواسعة التي اندلعت في مدينة القدس.
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وأثار نجل نتنياهو، جدلا واسعا بعد نشره تغريدة على منصة "إكس" اتهم فيها اليسار الإسرائيلي بالوقوف وراء سلسلة الحرائق التي اندلعت مؤخرا، في محاولة بحسب ادعائه لإلغاء احتفالات ما يسمى بذكرى الاستقلال وهي ذكرى نكبة الفلسطينيين.
 
وكتب يائير: "يحاول اليسار الكبلاني في الأسابيع الأخيرة إلغاء احتفالات الاستقلال ومراسم المشاعل. آمل أن تكون هجمات الحرق العمد قد صدرت من العرب(الفلسطينيين) فقط، دون تعاون من الاسرائيليين اليهود". (روسيا اليوم)

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