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عربي-دولي

وزير الدفاع الأميركي يهدد إيران: ستدفعون الثمن في الوقت والمكان الذي نختاره

Lebanon 24
30-04-2025 | 23:02
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حذر وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث إيران من أنها ستدفع ثمن دعمها للحوثيين في اليمن.
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وكتب هيغسيث على منصة إكس "رسالة إلى إيران: نرى دعمكم الفتاك للحوثيين. نعرف تماما ما تفعلونه. وأنتم تدركون جيدا ما يستطيع الجيش الأميركي فعله، وقد تم تحذيركم. وستدفعون الثمن في الوقت والمكان الذي نختاره".

يأتي ذلك بعدما أعلن البنتاغون أن القوات الأميركية ضربت أكثر من ألف هدف في اليمن منذ بدء حملتها الجوية ضد حركة أنصار الله الحوثية منذ منتصف آذار. (روسيا اليوم) 
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