وزير الدفاع الأميركي يهدد إيران: ستدفعون الثمن في الوقت والمكان الذي نختاره

حذر الأميركي من أنها ستدفع ثمن دعمها للحوثيين في اليمن.

Advertisement

وكتب هيغسيث على منصة إكس "رسالة إلى إيران: نرى دعمكم الفتاك للحوثيين. نعرف تماما ما تفعلونه. وأنتم تدركون جيدا ما يستطيع الجيش الأميركي فعله، وقد تم تحذيركم. وستدفعون الثمن في الوقت والمكان الذي نختاره".



يأتي ذلك بعدما أعلن أن القوات الأميركية ضربت أكثر من ألف هدف في اليمن منذ بدء حملتها الجوية ضد الحوثية منذ منتصف آذار. (روسيا اليوم)