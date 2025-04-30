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عربي-دولي

بعد أسابيع من مفاوضات صعبة.. واشنطن تعلن عن اتفاق مع كييف بشأن "صندوق لإعادة الإعمار"

Lebanon 24
30-04-2025 | 23:10
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قالت وزارة الخزانة الأميركية أمس الأربعاء ان الولايات المتّحدة وأوكرانيا وقّعتا اتفاقية لإنشاء "صندوق استثماري لإعادة الإعمار" بعد أسابيع من مفاوضات صعبة بشأن الوصول إلى الموارد الطبيعية في أوكرانيا.
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 وتابعت الوزارة في بيان "اعترافا بالدعم المالي والمادّي الكبير الذي قدّمه شعب الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ الغزو الروسي، فإنّ هذه الشراكة الاقتصادية تضع بلدينا في وضع يسمح لهما بالتعاون والاستثمار معا لضمان أنّ أصولنا ومواهبنا وقدراتنا يمكن أن تعمل على تسريع إعادة بناء الاقتصاد في أوكرانيا"، من دون تقديم تفاصيل عن فحوى الاتفاق.

وقالت الحكومة الأوكرانية إن الاتفاق مع واشنطن سيمول مشاريع لاستخراج النفط والمعادن والغاز.

ومن جهتها، أفادت وكالة بلومبرغ نيوز الأربعاء بأن الولايات المتحدة وأوكرانيا وقعتا اتفاقية بشأن الوصول إلى الموارد الطبيعية الأوكرانية.

وذكرت الوكالة أن الاتفاقية ستمنح الولايات المتحدة امتيازات في الوصول إلى مشاريع استثمارية جديدة لتطوير الموارد الطبيعية لأوكرانيا، بما في ذلك الألمنيوم والغرافيت والنفط والغاز الطبيعي.(سكاي نيوز)
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