الهند تغلق مجالها الجوي أمام طائرات باكستان

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قررت إغلاق مجالها الجوي أمام ، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية أمس الأربعاء، فيما يتواصل تصاعد التوترات بين الدولتين في أعقاب هجوم إرهابي دموي بإقليم المتنازع عليه.وذكرت محطة تلفزيون "إن دي تي في" ، نقلا عن بيان للسلطات، أن القرار يشمل جميع الطائرات المسجلة في باكستان وتشغلها شركات باكستانية، بما في ذلك الطائرات الحربية.ويسري الحظر حتى 23 أيار .وكانت باكستان أغلقت مجالها الجوي بالفعل أمام الطائرات الهندية في إطار تراجع منذ الهجوم الذي وقع في 22 نيسان، عندما قتل مسلحون 26 شخصا، معظمهم من السائحين الهنود، في منتجع سياحي يقع بالشطر من كشمير.وتلقي نيو باللائمة في الهجوم على مجموعة مسلحة يتردد أنها تعمل من باكستان، ونفت إسلام أباد ذلك بشدة.(سكاي نيوز)