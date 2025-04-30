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إقتصاد

بدلاً من ماسك.. مجلس إدارة تسلا يبحث عن رئيس تنفيذي جديد

Lebanon 24
30-04-2025 | 23:07
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مع انخفاض سهم تسلا بنسبة 3.38% واستياء بعض المستثمرين من تركيز إيلون ماسك على البيت الأبيض، بدأ مجلس إدارة الشركة البحث بجدية عن خليفة له.
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فقد تواصل أعضاء المجلس مع العديد من شركات البحث التنفيذي للعمل على وضع آلية رسمية لاختيار الرئيس التنفيذي القادم لتسلا، وفقا لما نقلت "وول ستريت جورنال" عن أشخاص مطلعين على المناقشات.

ووفقا للأشخاص المطلعين، ضيّق مجلس الإدارة نطاق تركيزه ليقتصر على شركة بحث كبرى.

ومن غير الواضح ما إذا كان ماسك، وهو عضو في مجلس إدارة تسلا، على علم بهذه الجهود، أو ما إذا كان تعهده بتخصيص المزيد من الوقت في تسلا قد أثر على تخطيط الخلافة.
 
وتصاعدت التوترات في الشركة، وتدهورت المبيعات والأرباح بسرعة، حيث كان ماسك يقضي معظم وقته في واشنطن.

في ذلك الوقت تقريبا، اجتمع مجلس إدارة تسلا مع ماسك لإطلاعه على آخر المستجدات.

وأخبره أعضاء المجلس أنه بحاجة إلى تخصيص المزيد من الوقت لتسلا، وفقًا لأشخاص مطلعين على الاجتماع. وكان عليه أن يعلن ذلك علنًا.

فيما لم يُعارض ماسك ذلك.
 
وشهدت شركة تسلا سلسلة خسائر متتالية منذ أن بدأ ماسك، رئيسها التنفيذي صاحب الرؤية الثاقبة، بتخصيص جزء كبير من وقته لمساعدة الرئيس ترامب على خفض الإنفاق الفيدرالي. (العربية) 
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