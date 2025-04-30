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عربي-دولي

ترامب يشيد بماسك: يمكنه مواصلة العمل لحساب البيت الأبيض طالما أراد

Lebanon 24
30-04-2025 | 23:17
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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأربعاء ان المدير التنفيذي لشركة تيسلا إيلون ماسك يمكنه مواصلة العمل لحساب البيت الأبيض طالما أراد، لكنه أبدى تفهّما لقرار الأخير العودة إلى إدارة أعماله.
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وكان ماسك قال الشهر الماضي إنه سيتنحى عن منصب الرئيس غير الرسمي لهيئة الكفاءة الحكومية، للتركيز بشكل أكبر على إدارة شركته تيسلا التي تواجه صعوبات.

وقال ترامب لماسك خلال اجتماع لمسؤولي الإدارة في البيت الأبيض قد يكون الأخير لمالك منصة إكس قبل التنحي عن منصبه الحكومي إن "الغالبية العظمى من الناس في هذا البلد يحترمونك ويقدرونك حقا".

وتابع "أنت تعلم أنك مدعو للبقاء طالما أردت"، لكنه لفت إلى أن ماسك قد يرغب في "العودة إلى سياراته".

شركة تيسلا المملوكة لماسك، أغنى أغنياء العالم، والتي تعد المصدر الرئيسي لثروته، تواجه أضرارا كبيرة لحقت بعلامتها التجارية من جراء عمله السياسي وكونه مستشارا مقربا لترامب.

وتعرضت صالات عرض تيسلا لأعمال تخريب، كما وُجّهت دعوات لمقاطعة الشركة في أوروبا والولايات المتحدة احتجاجا على قربه من ترامب وعلى مضي الإدارة الأميركية بتنفيذ قرار هيئة الكفاءة الحكومية إلغاء وظائف عامة.

وقال ترامب "لقد ضحيت بالكثير حقا. لقد عاملوك بشكل غير منصف"، في إشارة إلى معارضي ماسك.

ورد ماسك "يريدون إحراق سيارتي، وهذا الأمر ليس جيدا".

الأسبوع الماضي قال ديفيد ساكس المقرب من ماسك والعضو في إدارة ترامب، إن المدير التنفيذي لشركة تيسلا لن يغادر هيئة الكفاءة الحكومية لكنه سيقلّص دوره.

ولفت الى أن هذه هي الخطة نفسها التي طبّقها لدى استحواذه على تويتر في العام 2022.(سكاي نيوز)
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