بسبب الصين.. الطفل الأميركي سيحصل على "دميتين فقط بدلا من 30"!

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اعترف الرئيس الأميركي ، أمس الأربعاء، أن الرسوم الجمركية التي فرضها قد تتسبب في انخفاض المنتجات وزيادة سعرها في ، قائلا إن الأطفال قد "يحصلون على دميتين بدلا من 30" ، ولكن ستعاني بشكل أكبر في حربه التجارية.وحاول الرئيس الأميركي طمأنة مواطني بلاده الذين يساورهم القلق من أن الرسوم الجمركية لن تؤدي إلى ركود، بعدما أظهر تقرير حكومي جديد أن الاقتصاد الأميركي قد انكمش خلال الثلاثة الأشهر الأولى من العام الجاري.وألقى اللائمة على سلفه في أي انتكاسات بينما قال لحكومته إن رسومه الجمركية تعني أن الصين "تواجه صعوبة هائلة لأن مصانعهم لا تتاجر"، مضيفا أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى واردات من .وجاءت تصريحات الرئيس الأميركي بعد إعلان أن الاقتصاد الأميركي انكمش بمعدل سنوي بلغ 0.3 بالمئة في الربع الأول.(سكاي نيوز)