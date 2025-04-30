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عربي-دولي

بسبب الصين.. الطفل الأميركي سيحصل على "دميتين فقط بدلا من 30"!

Lebanon 24
30-04-2025 | 23:23
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اعترف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، أن الرسوم الجمركية التي فرضها قد تتسبب في انخفاض المنتجات وزيادة سعرها في الولايات المتحدة، قائلا إن الأطفال الأميركيين قد "يحصلون على دميتين بدلا من 30" ، ولكن الصين ستعاني بشكل أكبر في حربه التجارية.
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وحاول الرئيس الأميركي طمأنة مواطني بلاده الذين يساورهم القلق من أن الرسوم الجمركية لن تؤدي إلى ركود، بعدما أظهر تقرير حكومي جديد أن الاقتصاد الأميركي قد انكمش خلال الثلاثة الأشهر الأولى من العام الجاري.

وألقى ترامب اللائمة على سلفه الديمقراطي جو بايدن في أي انتكاسات بينما قال لحكومته إن رسومه الجمركية تعني أن الصين "تواجه صعوبة هائلة لأن مصانعهم لا تتاجر"، مضيفا أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى واردات من بكين.

وجاءت تصريحات الرئيس الأميركي بعد إعلان وزارة التجارة أن الاقتصاد الأميركي انكمش بمعدل سنوي بلغ 0.3 بالمئة في الربع الأول.(سكاي نيوز)
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