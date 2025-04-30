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عربي-دولي

بعد توتر واشتباكات.. محافظ ريف دمشق: إسرائيل قصفت قوات أمنية بصحنايا وفرض الأمن في أشرفية

Lebanon 24
30-04-2025 | 23:27
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أعلن محافظ ريف دمشق، عامر الشيخ، فرض الأمن في أشرفية صحنايا وذلك بعد توتر واشتباكات شهدتها المنطقة.
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وقال في مؤتمر صحافي، أمس الأربعاء، إن جرحى سقطوا جراء الغارات الإسرائيلية الأخيرة في المنطقة، مشيراً إلى أن مسيّرة إسرائيلية قصفت تجمعا لقوات أمنية في صحنايا.

وأضاف "قام طيران الاحتلال الإسرائيلي خلال هذه العملية... باستهداف إحدى دوريات الأمن، مما أدى لمقتل أحد عناصر الدورية وأحد أهالي بلدة أشرفية صحنايا" وجرح آخرين.

"ضرب بيد من حديد"
أتى ذلك بعدما دخلت إسرائيل على خط الأزمة، واستهدفت مجموعة مسلحة في ريف دمشق قالت إن ذلك لتوجيه "رسالة حازمة للسلطات السورية".

ثم أعلن الجيش الإسرائيلي أن رئيس هيئة الأركان إيال زامير أمره بالاستعداد لضرب أهداف تابعة للحكومة السورية إذا استمرت أعمال العنف ضد الدروز، وفق زعمه.

رداً على ذلك، أصدرت وزارة الخارجية السورية بياناً شددت فيه على رفضها لكل أشكال التدخل الأجنبي.

وأكدت على التزامها بحماية كل مكونات الشعب بمن فيهم الدروز.

وكان الزعيم الروحي للطائفة الدرزية الشيخ حكمت الهجري، أكد الثلاثاء، أن "ما حدث في جرمانا بريف دمشق يهدف لشق الصف".

بينما شددت وزارة الداخلية السورية على أنها ستضرب بيد من حديد كل من يسعى لزعزعة أمن البلاد.

اتفاق جرمانا
وأتت التوترات في صحنايا بعد ساعات قليلة من اتفاق أبرمته السلطات في سوريا مع وجهاء مدينة جرمانا الدرزية التي شهدت أيضا توترا كبيرا على خلفية طائفية، ما أوقع اشتباكات، الاثنين الماضي.(العربية)
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