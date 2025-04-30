بعد توتر واشتباكات.. محافظ ريف دمشق: إسرائيل قصفت قوات أمنية بصحنايا وفرض الأمن في أشرفية

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أعلن محافظ ريف ، عامر الشيخ، فرض الأمن في أشرفية صحنايا وذلك بعد توتر واشتباكات شهدتها المنطقة.وقال في مؤتمر صحافي، أمس الأربعاء، إن جرحى سقطوا جراء الأخيرة في المنطقة، مشيراً إلى أن مسيّرة إسرائيلية قصفت تجمعا لقوات أمنية في صحنايا.وأضاف "قام طيران خلال هذه العملية... باستهداف إحدى دوريات الأمن، مما أدى لمقتل أحد عناصر الدورية وأحد أهالي بلدة أشرفية صحنايا" وجرح آخرين."ضرب بيد من حديد"أتى ذلك بعدما دخلت على خط الأزمة، واستهدفت مجموعة مسلحة في ريف دمشق قالت إن ذلك لتوجيه "رسالة حازمة للسلطات ".ثم أعلن الجيش الإسرائيلي أن رئيس أمره بالاستعداد لضرب أهداف تابعة للحكومة السورية إذا استمرت أعمال العنف ضد ، وفق زعمه.رداً على ذلك، أصدرت بياناً شددت فيه على رفضها لكل أشكال التدخل الأجنبي.وأكدت على التزامها بحماية كل مكونات الشعب بمن فيهم الدروز.وكان الزعيم الروحي للطائفة الدرزية الشيخ ، أكد الثلاثاء، أن "ما حدث في جرمانا دمشق يهدف لشق الصف".بينما شددت السورية على أنها ستضرب بيد من حديد كل من يسعى لزعزعة أمن البلاد.اتفاق جرماناوأتت التوترات في صحنايا بعد ساعات قليلة من اتفاق أبرمته السلطات في مع وجهاء مدينة جرمانا الدرزية التي شهدت أيضا توترا كبيرا على خلفية طائفية، ما أوقع اشتباكات، الاثنين الماضي.(العربية)