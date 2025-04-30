ترامب يستثني الأردن من خفض المساعدات الخارجية

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وذكرت المصادر أن ذلك جاء نتيجة للدبلوماسية التي يمكن القول إنها وضعت على أساس مالي "أكثر صلابة" مما كانت عليه قبل الخطوة التي اتخذها ، لإعادة تشكيل المساعدات الخارجية العالمية في يناير.



وأبلغت المصادر "رويترز"، بأن الأردن حصل على تأكيدات بأن الجزء الأكبر من التمويل الذي لا تقل قيمته عن 1.45 مليار دولار سنوياً لن يتأثر، ويشمل ذلك الدعم العسكري والدعم المباشر للميزانية. أفادت وكالة " "، نقلاً عن أكثر من 20 مصدراً والولايات المتحدة، بأن الدعم الأميركي لعمان بدأ يعود مرة أخرى، وذلك بعد تخفيضات شاملة أقرها الرئيس الأميركي على المساعدات الخارجية في كانون الثاني الماضي.وذكرت المصادر أن ذلك جاء نتيجة للدبلوماسية التي يمكن القول إنها وضعت على أساس مالي "أكثر صلابة" مما كانت عليه قبل الخطوة التي اتخذها ، لإعادة تشكيل المساعدات الخارجية العالمية في يناير.وأبلغت المصادر "رويترز"، بأن الأردن حصل على تأكيدات بأن الجزء الأكبر من التمويل الذي لا تقل قيمته عن 1.45 مليار دولار سنوياً لن يتأثر، ويشمل ذلك الدعم العسكري والدعم المباشر للميزانية.

ولا يسبق الأردن سوى وإسرائيل وإثيوبيا، في أكثر الدول استفادة من المساعدات الأميركية.وكانت ملايين الدولارات من المنح الأميركية لأكبر مشروع تحلية مياه في الأردن تلاشت فجأة، بعد قرار الرئيس الأميركي.وقالت 4 مصادر، إن المدفوعات استؤنفت في الماضي لشركة CDM Smith الأميركية التي كلفتها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID بالإشراف على مشروع تحلية المياه ونقلها بين العقبة وعمان بكلفة 6 مليارات دولار، والذي يُنظر إليه على أنه مفتاح الاكتفاء الذاتي للمملكة.