الحوثيون يعلنون استهداف الحاملة الأميركية "فينسون"

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وقال يحي سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين، في بيان "إن العملية العسكرية تمت بعدد من الطائرات المسيّرة". أعلن الحوثيون، مساء الأربعاء، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت حاملة الطائرات الأميركية "فينسون" وعددا من القطع الحربية التابعة لها في .وقال يحي سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين، في بيان "إن العملية العسكرية تمت بعدد من الطائرات المسيّرة".

وأضاف سريع أن "العملية نفذت بعد 24 ساعة من العملية التي أجبرت حاملة الطائرات الأميركية على المغادرة إلى أقصى شمالي باتجاه ".



وتابع: "من نتائج العملية المباركة ضد ترومان إسقاط طائرة إف 18 وإفشال هجوم جوي كان العدو قد بدأ في تنفيذه على بلدنا، فضلا عن مطاردة الحاملة ترومان بالصواريخ والمسيّرات حتى أقصى شمال البحر الأحمر".



وأعلن المتحدث عن تنفيذ عمليتين عسكريتين على" أهداف حيوية وعسكرية للعدو في المحتلة بـ 3 طائرات مسيّرة نوع (يافا)، وعلى هدف حيوي للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة بطائرة مسيّرة نوع ".

كما أكد استمرار العملية العسكرية "حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها". (سكاي نيوز عربية)