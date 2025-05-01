Advertisement

عربي-دولي

الحوثيون يعلنون استهداف الحاملة الأميركية "فينسون"

Lebanon 24
01-05-2025 | 00:31
A-
A+
Doc-P-1354205-638816816791503349.png
Doc-P-1354205-638816816791503349.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الحوثيون، مساء الأربعاء، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت حاملة الطائرات الأميركية "فينسون" وعددا من القطع الحربية التابعة لها في بحر العرب.
Advertisement

وقال يحي سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين، في بيان "إن العملية العسكرية تمت بعدد من الطائرات المسيّرة".
 
وأضاف سريع أن "العملية نفذت بعد 24 ساعة من العملية التي أجبرت حاملة الطائرات الأميركية ترومان على المغادرة إلى أقصى شمالي البحر الأحمر باتجاه قناة السويس".

وتابع: "من نتائج العملية المباركة ضد ترومان إسقاط طائرة إف 18 وإفشال هجوم جوي كان العدو قد بدأ في تنفيذه على بلدنا، فضلا عن مطاردة الحاملة ترومان بالصواريخ والمسيّرات حتى أقصى شمال البحر الأحمر".

وأعلن المتحدث عن تنفيذ عمليتين عسكريتين على" أهداف حيوية وعسكرية للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بـ 3 طائرات مسيّرة نوع (يافا)، وعلى هدف حيوي للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة بطائرة مسيّرة نوع يافا".
 
 كما أكد استمرار العملية العسكرية "حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها". (سكاي نيوز عربية)
مواضيع ذات صلة
الحوثيون: استهدفنا حاملة الطائرات الأميركية "فينسون" وأهدافا عسكرية في إسرائيل
lebanon 24
01/05/2025 14:04:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الحوثيون يعلنون استهداف حاملة الطائرات الأميركية "ترومان"
lebanon 24
01/05/2025 14:04:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الحوثيون يعلنون استهداف حاملة طائرات أميركية وقطعا حربية في البحر الأحمر (سكاي نيوز)
lebanon 24
01/05/2025 14:04:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الحوثيون يعلنون عن "اشتباكات" مع حاملة طائرات أميركية 3 مرات في البحر الأحمر
lebanon 24
01/05/2025 14:04:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:39 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:27 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:53 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:48 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:00 | 2025-05-01
06:47 | 2025-05-01
06:30 | 2025-05-01
06:29 | 2025-05-01
06:09 | 2025-05-01
06:00 | 2025-05-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24