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عربي-دولي

في الحديدة.. غارات أميركية على مواقع للحوثيين

Lebanon 24
01-05-2025 | 00:48
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استهدفت غارات أميركية مواقع للحوثيين في مديرية الحوك في الحديدة.
 
وأضافت المصادر أن الغارات الأميركية طالت مواقع للحوثيين في 4 محافظات يمنية.

ومساء أمس، أكدت وسائل إعلام حوثية تعرض العاصمة صنعاء لسلسلة غارات لم تحدد عددها، فيما أكدت مصادر العربية/ الحدث أن أربع غارات طالت أهدافا حوثية في حي النهضة ومعسكر الفرقة الأولى مدرع شمال غربي مدينة صنعاء، وثلاث غارات استهدفت مقر المنطقة العسكرية المركزية في معسكر السواد جنوب العاصمة.

في حين شن الطيران الأميركي سلسلة غارات غير مسبوقة على مواقع وأهداف حوثية في المناطق المحيطة بالعاصمة اليمنية، منها بحسب إعلام حوثي سلسلة غارات طالت أهدافا مختلفة في مديرية بني مطر غرب صنعاء، وغارة على ثكنة حوثية في مديرية همدان شمالا.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان لها يوم الأربعاء إن قوات بريطانية وأميركية شاركت في عملية عسكرية مشتركة في اليمن، الثلاثاء.

وذكر البيان أن الغارة نُفذت بعد حلول الظلام، عندما قل احتمال وجود مدنيين في المنطقة، مضيفا أن طائراتها عادت بسلام.
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