في الحديدة.. غارات أميركية على مواقع للحوثيين

استهدفت غارات أميركية مواقع للحوثيين في مديرية الحوك في الحديدة.

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وأضافت المصادر أن الأميركية طالت مواقع للحوثيين في 4 محافظات يمنية.ومساء أمس، أكدت وسائل إعلام حوثية تعرض العاصمة لسلسلة غارات لم تحدد عددها، فيما أكدت مصادر العربية/ الحدث أن أربع غارات طالت أهدافا حوثية في ومعسكر الفرقة الأولى مدرع شمال غربي مدينة صنعاء، وثلاث غارات استهدفت مقر في معسكر السواد جنوب العاصمة.في حين شن الطيران الأميركي سلسلة غارات غير مسبوقة على مواقع وأهداف حوثية في المناطق المحيطة بالعاصمة ، منها بحسب إعلام حوثي سلسلة غارات طالت أهدافا مختلفة في مديرية بني مطر غرب صنعاء، وغارة على ثكنة حوثية في شمالا.وقالت في بيان لها يوم الأربعاء إن قوات بريطانية وأميركية شاركت في عملية عسكرية مشتركة في اليمن، الثلاثاء.وذكر البيان أن الغارة نُفذت بعد حلول الظلام، عندما قل احتمال وجود مدنيين في المنطقة، مضيفا أن طائراتها عادت بسلام.