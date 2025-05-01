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عربي-دولي

"الدوما" الروسي: تهديدات كييف بتنفيذ هجمات إرهابية تافهة

Lebanon 24
01-05-2025 | 00:49
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وصف مجلس "الدوما" الروسي تهديدات كييف حول نيتها تنفيذ هجمات إرهابية في روسيا بالتزامن مع الذكرى الـ80 للنصر يوم 9 أيار بما في ذلك تفجير جسر القرم، بأنها "تافهة".
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وأكد النائب فيكتور فودولاتسكي، النائب الأول لرئيس لجنة شؤون رابطة الدول المستقلة والتكامل الأوراسي في "الدوما"، أن هذه التصريحات تكشف "الطبيعة الإرهابية للحكومة الأوكرانية ولفلاديمير زيلينسكي". 
 
يأتي ذلك بعد تصريحات سابقة لزيلينسكي أفاد فيها بأن أوكرانيا تستهدف "نقاطا موجعة في روسيا" لدفع موسكو نحو الحل الدبلوماسي، مشيرا إلى أن الروس "يجب أن يشعروا بالقلق" خلال احتفالات يوم النصر. (روسيا اليوم) 
 
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