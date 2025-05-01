وصف مجلس "الدوما" الروسي تهديدات حول نيتها تنفيذ هجمات إرهابية في بالتزامن مع الذكرى الـ80 للنصر يوم 9 أيار بما في ذلك تفجير جسر ، بأنها "تافهة".

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وأكد النائب ، النائب الأول لرئيس والتكامل الأوراسي في "الدوما"، أن هذه التصريحات تكشف "الطبيعة الإرهابية للحكومة ولفلاديمير ".

يأتي ذلك بعد تصريحات سابقة لزيلينسكي أفاد فيها بأن تستهدف "نقاطا موجعة في روسيا" لدفع نحو الحل الدبلوماسي، مشيرا إلى أن "يجب أن يشعروا بالقلق" خلال احتفالات . (روسيا اليوم)