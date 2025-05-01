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عربي-دولي

روبيو: نبحث عن دول لترحيل مهاجرين إليها

Lebanon 24
01-05-2025 | 01:02
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أعلن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أمس الأربعاء، أنّ الولايات المتّحدة تبحث عن دول أخرى، على غرار السلفادور، لكي ترحّل إليها مهاجرين غير شرعيين من دول ثالثة.
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من جهتهما، قال لوكالة "فرانس برس" شخصان مطلعان على المفاوضات الجارية بهذا الشأن إنّ رواندا هي واحدة من الدول التي تتفاوض معها الولايات المتّحدة لترحيل المهاجرين إليها.

وخلال اجتماع لإدارة الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض، أمس الأربعاء، قال روبيو "أقول هذا بوضوح: نحن نسعى بجدّ لإقناع دول أخرى بقبول رعايا دول ثالثة. الأمر لا يقتصر على السلفادور".

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في نهاية كانون الثاني، كرّر الرئيس الأميركي رغبته في تنفيذ أحد الوعود الرئيسية لحملته الانتخابية ألا وهو تنفيذ برنامج ضخم لترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
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