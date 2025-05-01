روبيو: نبحث عن دول لترحيل مهاجرين إليها

Advertisement

الأميركي، ، أمس الأربعاء، أنّ الولايات المتّحدة تبحث عن دول أخرى، على غرار السلفادور، لكي ترحّل إليها مهاجرين غير شرعيين من دول ثالثة.من جهتهما، قال لوكالة "فرانس برس" شخصان مطلعان على المفاوضات الجارية بهذا الشأن إنّ رواندا هي واحدة من الدول التي تتفاوض معها الولايات المتّحدة لترحيل المهاجرين إليها.وخلال اجتماع لإدارة في ، أمس الأربعاء، قال "أقول هذا بوضوح: نحن نسعى بجدّ لإقناع دول أخرى بقبول رعايا دول ثالثة. الأمر لا يقتصر على السلفادور".ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في نهاية كانون الثاني، كرّر الرئيس الأميركي رغبته في تنفيذ أحد الوعود الرئيسية لحملته ألا وهو تنفيذ برنامج ضخم لترحيل المهاجرين غير الشرعيين.