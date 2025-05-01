بسبب الحرائق.. إسرائيل تعلن حالة الطوارئ وتحذيرات من وصولها إلى مدينة القدس

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تواصل فرق الإطفاء مكافحة الحرائق المستعرة قرب الواصل بين وتل أبيب والتي خلّفت إصابات عدّة مما استدعى وضع طواقم الإغاثة في حالة تأهّب.وأمر بنشر قوات لمساعدة أجهزة الإطفاء على التعامل مع الحرائق المستعرة.وكان رئيس الوزراء حذّر من أنّ حرائق الغابات المستعرة قرب القدس قد تصل إلى المدينة.ولاحقا، أعلن أنّ 3 طائرات لإطفاء الحرائق ستصل قريبا إلى من وكرواتيا.، أعلن مكتب أنّ طائرتين لإطفاء الحرائق وصلتا من وثالثة وصلت من ، بالإضافة إلى دعم من رومانيا.كذلك أمر رئيس الإسرائيلي إيال زامير الجيش بدعم الشرطة وخدمة الإطفاء في إخماد الحرائق إذا لزم الأمر. وتم نشر بعض قوات الجيش بالفعل.وكانت حرائق غابات شديدة اندلعت في محيط القدس، أمس الأربعاء، حيث تم نشر العديد من رجال الإطفاء والإنقاذ للسيطرة على النيران.وتم إغلاق الطريق السريع بين والقدس في منطقة الحرائق.وأظهرت مقاطع فيديو أشخاصا يهربون من سياراتهم بسبب الدخان الكثيف، تاركين سياراتهم وراءهم.وتقوم خدمة الإطفاء حاليا بمكافحة 5 بؤر للحرائق في المنطقة المحيطة بالقدس.وذكرت أن الحرائق اندلعت أيضا في جنوب إسرائيل. وأشارت تقارير إعلامية إلى أن خدمة الإطفاء تعمل أيضا في شمال إسرائيل بعد اندلاع حرائق غابات.ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات بسبب الحرائق في شمال وجنوب إسرائيل.(سكاي نيوز)