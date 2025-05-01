Advertisement

ذكر موقع "The National Interest" الأميركي أنه "في عام 2024، ارتفعت النفقات العسكرية في كل أنحاء العالم بشكل حاد أكثر من أي وقت مضى منذ نهاية الحرب الباردة قبل أكثر من ثلاثة عقود من الزمن. وارتفع الإنفاق الدفاعي في كل أنحاء العالم، وشهدت والشرق الأوسط قفزات حادة بشكل خاص في ضوء الروسي المستمر والحرب بين وحماس. ومنذ تشرين الأول 2023، كلفت الحرب التي تخوضها إسرائيل على عدة جبهات ضد خصومها المدعومين من مبالغ باهظة. في الواقع، ارتفع الإنفاق العسكري بنسبة 65%، أي ما يعادل نحو 47 مليار دولار. وكانت المرة الأخيرة التي شهدت فيها الدولة مثل هذه الزيادة في الإنفاق الدفاعي في عام 1967، في ما يُعرف بحرب الأيام الستة".وبحسب الموقع، "وفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تُعدّ إسرائيل من بين أكبر 15 دولة في العالم من حيث الإنفاق العسكري، بنسبة 1.7%. وأكبر ثلاث دول هي (37%)، والصين (12%)، وروسيا (5.5%). وتمثل الدول الخمس عشرة مجتمعةً 80% من الإنفاق العسكري حول العالم".وتابع الموقع، "لعلّ التحدي الأكبر الذي تواجهه إسرائيل هو موقعها الجغرافي، فهي محاطة بأعداء يسعون إلى زوالها. وفي ظل تعرضها المستمر للقصف بالقذائف من إيران ووكلائها الإقليميين، بما في ذلك في والمتمردين الحوثيين في اليمن، اعتمدت الدولة اليهودية بشكل كبير على أجهزة الدفاع الجوي المتعددة المستويات للدفاع عن حدودها. ويُعتبر نظام الدفاع الجوي " الحديدية" بلا شك جوهر أمن إسرائيل، فهو قادر على اعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة والصواريخ المُطلقة من مسافات تتراوح بين 2.5 ميل و43.5 ميل، ويُمكّنه مداه من التصدي بفعالية لمعظم المقذوفات المُطلقة باتجاه إسرائيل".وأضاف الموقع، "وفقًا لوسائل الإعلام ، تبلغ تكلفة اعتراض صاروخ واحد من القبة الحديدية حوالي 50 ألف دولار. ومع أخذ هذه التكلفة في الاعتبار، من الواضح أن القبة الحديدية ساهمت جزئيًا في زيادة الإنفاق الدفاعي لعام 2024".وبحسب الموقع، "عندما يتعلق الأمر بالعمليات الهجومية التي يشنها الجيش الإسرائيلي، فإن أسطول إسرائيل من الطائرات المقاتلة الهائلة كان ضروريا. في عام 2024، أعطت إدارة الضوء الأخضر لبيع ما يصل إلى خمسين طائرة من طراز F-15I ومركبات وذخيرة في صفقة تقدر قيمتها بأكثر من 20 مليار دولار. وبعد فترة وجيزة، أبرمت صفقة مع الولايات المتحدة لشراء سربها الثالث من طائرات F-35I المقاتلة في صفقة بقيمة 3 مليارات دولار سيتم تمويلها من خلال المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل. وتم تنفيذ غالبية الضربات التي استهدفت الأصول المرتبطة بإيران منذ عام 2023 من خلال أساطيل المقاتلات من الجيل الرابع والخامس في البلاد".وتابع الموقع، "يستخدم سلاح الجو الإسرائيلي نسخًا معدلة خصيصًا من منصتي F-15 Eagle و F-35 Lightning II الأميركية الصنع. ويُعدّ الحفاظ على ترسانة الذخائر اللازمة لكلا النوعين من الطائرات لتنفيذ الجوية بمثابة نفقاتٍ باهظة. وبالنظر إلى طبيعة الصراع الدائر في ، من المرجح أن يظل الإنفاق الدفاعي في عام 2025 مرتفعًا كما كان في العام السابق".