"خطة بديلة".. الاتحاد الأوروبي يستعد لانسحاب واشنطن من مفاوضات أوكرانيا

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قالت كبيرة مسؤولي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كالاس، إن دول التكتل تستعد لوضع خطة بديلة للإبقاء على الاقتصادية المفروضة على ، حال قررت الانسحاب من محادثات السلام بشأن .وأضافت كالاس في تصريحات لصحيفة "فاينانشيال تايمز": "السؤال هو ما إذا كانت ستقرر المغادرة. نرى مؤشرات على أنها تفكر في الانسحاب من أوكرانيا، وعدم محاولة التوصل إلى اتفاق مع ، لأن الأمر صعب".وأكدت كالاس، أن هناك "خطة بديلة" للإبقاء على الضغط الاقتصادي على روسيا، حال قررت عرقلة تمديد العقوبات الأوروبية في المقبل، لكنها شددت في الوقت ذاته على أن تركيز ما زال منصباً على الحفاظ على وحدة الموقف بين .وأضافت: "هناك بالفعل خطة بديلة، لكن علينا أن نعمل من أجل الخطة الأساسية، لأن التركيز على البديل قد يجعل منه واقعاً"، مضيفة أن ثمة مباحثات جارية مع وشركاء دوليين آخرين لضمان الإبقاء على نظام العقوبات الغربية.وأكدت كالاس، أن يمكن أن تتدخل مالياً لمساعدة أوكرانيا، إذا انسحبت الولايات المتحدة، لكنها اعترفت بأن "تغطية في الدعم العسكري سيكون أصعب، إذا انسحب الأميركيون".وشددت على أن بروكسل باعتبارها (عاصمة الاتحاد) وعواصم أوروبية أخرى، "لا تزال تعمل مع وتحاول إقناعهم بأن نتيجة هذه الحرب تهمّهم أيضاً، وأن روسيا لا ينبغي أن تحصل على كل ما تريده"، فيما أكدت أن أوروبية "لن تقبل بالاعتراف بشبه كجزء من روسيا"، وهو أحد بنود المقترح الأميركي الذي تعتبره كييف "خطاً أحمر".