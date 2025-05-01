طلاب يقاضون جامعة تكساس وحاكم الولاية.. اليكم السبب

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أقام أربعة طلاب حاليين وسابقين بجامعة في دعوى قضائية، أمس الأربعاء، ضد الجامعة وحاكم ولاية تكساس، ، وقالوا إنهم تعرضوا للاعتقال ولإجراءات تأديبية بشكل غير قانوني، بسبب تظاهرهم ضد الهجوم على غزة.تأتي هذه الدعوى القضائية ضمن موجة من الدعاوى القضائية ضد جامعات أميركية وأجهزة إنفاذ القانون ومسؤولي الولايات، بسبب تعاملهم مع الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي اندلعت في ربيع 2024.وتتهم الدعوى القضائية التي رفعتها اللجنة الأميركية العربية لمناهضة التمييز نيابة عن الطلاب أمام في سان أنطونيو رئيس في أوستن جاي هارتسل وأبوت ومسؤولي إنفاذ القانون بتعمد قمع الخطاب المؤيد للفلسطينيين في مظاهرة بالحرم الجامعي في 24 نيسان 2024.ووفقا للدعوى فقد أمر ، بموافقة من هارتسل، شرطة الولاية المزودة بمعدات مكافحة الشغب بتنفيذ اعتقالات جماعية، منتهكا بذلك حقوق المتظاهرين في التجمع والتعبير عن آرائهم بموجب للدستور.وتعليقا على الدعوى القضائية، أشار مايك روزن المتحدث باسم جامعة تكساس في أوستن إلى البيانات التي أصدرتها الجامعة بعد الاعتقالات والتي قالت فيها إنها تصرفت بما يحفظ السلامة في الجامعي، وتطبيق قواعد الاحتجاج، وإن معظم الاعتقالات شملت أشخاصا من خارج الجامعة.